Збірна Аргентини встановила хуліганський рекорд фіналів Чемпіонату світу

«Альбіселесте» підтвердили статус жорсткої команди

Аргентина стала рекордсменом чемпіонатів світу за кількістю вилучень у фіналах. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Squawka.

У вирішальному поєдинку Мундіалю-2026 червону картку отримав Енцо Фернандес. Хавбек отримав два «гірчичники». На третій доданій арбітром до другого тайму хвилині аргентинці грубо зніс оборонця збірної Іспанії Пау Кубарсі.

Тепер у пасиві національної команди Аргентини три вилучення у фіналах Кубка світу. Попередні дві «альбіселесте» отримали у вирішальному поєдинку Чемпіонату світу 1990. У тому матчі з Німеччиною (0:1) червоні картки отримали оборонець Педро Монсон і форвард Густаво Десотті.

Загалом у фіналах Кубка світу вилучили шістьох футболістів. Перед червоною карткою Фернандеса востаннє учасника вирішального поєдинку вигнали з поля на Мундіалі-2010. Тоді вилучили нідерландця Джона Гейтінгу, а його національна команда програла якраз Іспанії (0:1).

Вирішальні матчі ЧС-2026

На турнірі залишився один поєдинок. Напередодні збірна Франції поступилася Англії (4:6) у матчі за третє місце. Натомість фінал відбудеться 19 липня.

Збірна Іспанії матиме нагоду вдруге завоювати світовий титул. Зате для національної команди Аргентини потенційний тріумф стане четвертим в історії. «Альбіселесте» – чинні чемпіони планети.

Матч за третє місце Чемпіонату світу 2026:

Франція – Англія – 4:6

Фінал Чемпіонату світу 2026:

Іспанія – Аргентина

Календар матчів Чемпіонату світу з футболу 2026 року

(початок матчів вказано за київським часом)

До слова, ФІФА оцінить чергове розширення Чемпіонату світу. Розгляд питання підтвердив президент організації Джанні Інфантіно. На наступний Кубок світу можуть поїхати 64 національні команди.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери відкрили росіянам шлях на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.