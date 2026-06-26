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Чемпіонат світу 2026: підсумкова турнірна таблиця групи F

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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Чемпіонат світу 2026: підсумкова турнірна таблиця групи F
Нападник збірної Швеції Віктор Йокерес допоміг своїй команді пробитися до плейоф ЧС-2026
фото: Getty Images

У заключному турі три збірні з квартету F гарантували собі вихід в плейоф

На Чемпіонаті світу 2026 триває заключний тур групового етапу. Путівки до плейоф сьогодні розіграли команди групи F – Нідерланди, Японія, Швеція і Туніс. Про це повідомляє «Главком».

Підсумок групи F

Нідерландам перемога у протистоянні з Тунісом давала змогу поборотися за перше місце у групі. У підсумку команда Рональда Кумана впевнено перемогла 3:1 і фінішувала у квартеті першою.

«Помаренчеві» вже на 7-й хвилині матчу вели 2:0 після автоголу Скірі та забитого м’яча Броббі. Після перерви тунісці один гол відіграли (Мастурі), однак ван Геке відновив перевагу європейців у два м’ячі. Рахунок 3:1 протримався до фінального свистка.

У паралельному матчі збірні Швеції та Японії зіграли внічию – 1:1. Команди відзначились у другому таймі. Стінка Доана та Уеди на фланзі завершилась передачею на Маеду, який поцілив у нижній кут воріт. Шведи відігралися через п’ять хвилин. Еланга отримав передачу від Йокереса, після чого майстерно закрутив у лівий кут .

У компенсований час шведи могли вирвати перемогу, але голкіпер Судзукі двічі врятував команду після ударів Еланги та Ісака. Японія вийшла у плейоф з другого місця. Швеція третя, але набравши чотири очки, також гарантувала собі стикові ігри.

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Підсумкова таблиця групи F

Standings provided by Sofascore

Турнірні перспективи команд

Нідерланди вийшли до плейоф з першого місця і в 1/16 фіналу зустрінуться з командою Марокко. Якщо «помаранчеві» пройдуть марокканців, то виходять на переможця пари ПАР – Канада.

Японія, яка посіла друге місце, на старті плейоф зіграє з Бразилією. Бразильці та марокканці посіли перше та друге місця відповідно у групі C.

Швеція з третьої позиції також пробилася до 1/16 фіналу, оскільки гарантовано потрапить до топ-8 рейтингу третіх місць. Потенційно шведи можуть вийти на Німеччину, Швейцарію або на переможця групи І (Франція або Норвегія).

Нагадаємо, що суперкомп'ютер назвав нового головного фаворита Чемпіонату світу.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ЧС-2026

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