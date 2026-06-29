Тренер збірної України U-19 з футболу озвучив завдання команди на Євро-2026

Перший матч підопічні Дмитра Михайленка зіграють проти Хорватії 29 червня о 22:00

Головний тренер збірної України U-19 з футболу Дмитро Михайленко прокоментував старт і завдання команди на Чемпіонаті Європи 2026. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Суспільне Спорт.

На Євро-2026 суперниками юніорської збірної України стануть Хорватія, Італія і Сербія. Відкриватимуть турнір «синьо-жовті» матчем проти Хорватії, які є дворазовими бронзовими призерами Євро U-19 (1998, 2010 роки).

«Хочеться вірити, що нам це вдалося підвести гравців до потрібної фізичної форми. Ми 10 днів доволі плідно попрацювали, провели одну якісну гру, де побачили і наш стан, і ті взаємодії, що нам треба або покращити, або навпаки продовжувати працювати. Ми задоволені часом у Польщі і станом, і вже дуже чекаємо на старт змагань.

У нас доволі конкурентна команда, є багато гравців приблизно одного хорошого рівня. Звісно, в мене в голові вже є на 95% склад, який почне проти Хорватії. Але є і хлопці, які можуть вийти з заміни та підсилити гру. Це рівноцінна група гравців.

Хорватія – цікава команда. Вони вийшли з дуже важкої групи, пройшли Францію і Норвегію. Це команда, яка любить грати з м’ячем, багато грає через центр поля, має багато технічних гравців. Це буде дуже цікава гра, бо ми намагаємось грати у схожому стилі. Подивимось, хто краще готовий.

Ми ставимо максимальні задачі. Віримо в команду, у колектив. Ми це довели у кваліфікації та елітраунді. Ми хочемо потрапити на молодіжний чемпіонат світу, бо це інший рівень і досвід. Є хлопці, які вже дебютували в національній збірній, і це дуже хороший сигнал. Хочеться, щоб хтось із цього складу також стукав у першу збірну», – додав Михайленко.

Нагадаємо, головний тренер збірної України U-19 Дмитро Михайленко визначився із списком футболістів, які зіграють на Чемпіонаті Європи 2026.