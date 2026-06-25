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Були за крок від сенсації. Гаїті прикро поступилося Марокко на Чемпіонаті світу 2026

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Були за крок від сенсації. Гаїті прикро поступилося Марокко на Чемпіонаті світу 2026
Гаїті не змогло набрати перші в історії очки на Чемпіонатах світу
фото: Miami Herald

Півфіналісти минулого Чемпіонату світу отримали неочікуваний супротив від одного з аутсайдерів турніру

Збірна Марокко з великими труднощами обіграла команду Гаїті на Чепіонаті світу 2026 у яскравому матчі. Про це повідомляє «Главком».

Хід матчу

Матч Гаїті та Марокко подарував справжню драму та виявився неочікувано конкурентним. На 10-й хвилині Гаїті несподівано вийшло вперед: після прострілу Жана-Кевіна Дюверна м'яч рикошетом від Буну опинився у воротах марокканців. Попри тотальну перевагу в контролі м'яча, збірна Марокко довго не могла реалізувати свої моменти. Джонні Пласід кілька разів рятував гаїтян після ударів Хакімі та Ель-Каабі, але на 39-й хвилині капітан марокканців усе ж зрівняв рахунок, добивши м'яч після сейву голкіпера.

Проте радість фаворита була недовгою, адже же Вілсон Ісідор фантастичним ударом у дальню дев'ятку знову вивів Гаїті вперед. Проте ще до перерви Марокко встигло відігратися вдруге: Ашраф Хакімі прострілив від правого флангу, а Ісмаель Сайбарі точним ударом у дотик встановив рахунок 2:2.

У другому таймі африканська команда повністю заволоділа ініціативою та майже не залишала супернику простору для контратак. Марокканці постійно тиснули на ворота Пласіда, який продовжував демонструвати чудову гру, відбивши небезпечний удар Ель-Ханнуса та кілька інших спроб. Гаїті ж робило ставку на швидкі випади й намагалося втримати нічию, але дедалі більше притискалося до власних воріт.

Перелом настав на 78-й хвилині. Після подачі з кутового Шаді Ріад виграв верхову боротьбу та скинув м'яч на Суф'яна Рахімі, який прийняв його у штрафному майданчику й потужним ударом під поперечину вивів Марокко вперед. Гаїтяни емоційно реагували на рішення арбітра та отримали кілька жовтих карток за суперечки, а наприкінці матчу були змушені ризикувати.

Уже в компенсований час Рахімі вигриз м'яч на фланзі та виконав передачу на Жессіма Яссіна, який без проблем відправив його у сітку та зняв усі питання щодо переможця. Навіть попри сейв Буну після небезпечного штрафного Назона на останніх хвилинах, врятуватися Гаїті не вдалося. Марокко здобуло вольову перемогу з рахунком 4:2 та завершило груповий етап на мажорній ноті.

Чемпіонат світу. Груповий етап. Квартет C

Марокко – Гаїті 4:2 (2:2)

  • Голи: Хакімі (39), Сайбарі (45+1), Рахімі (78), Яссін (89) – Буну (автогол, 10), Ісідор (43)

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що один з найсильніших граців Гаїті пройшов шлях від безхатченка до Чемпіонату світу

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Теги: чемпіонат світу Гаїті Марокко НОВИНИ ФУТБОЛУ

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