Футболіст збірної України залишив клуб і шукає нову команду за кордоном

Олексій Гуцуляк не гратиме за «Полісся» в новому сезоні

Олексій Гуцуляк отримає статус вільного агента

Вінгер збірної України Олексій Гуцуляк тимчасово залишив країну і тепер перебуває за кордоном, де шукає новий клуб для продовження кар’єри. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Ютуб-канал «Камон, Плей».

За інформацією джерела, у минулому сезоні 28-річний футболіст грав у складі житомирського «Полісся», проте після завершення сезону відмовився продовжувати співпрацю з «вовками». Гуцуляк та його агент займаються пошуком команд у Європі, які зможуть задовольнити фінансові запити футболіста збірної України.

Головний тренер Руслан Ротань не включив вінгера до списку гравців, які вирушили на тренувальні збори в Австрію. Українець отримає статус вільного агента.

У минулому сезоні вінгер провів 31 матч, в яких забив дев'ять м'ячів та віддав сім результативних передач. Трансферна вартість українця становить 3,5 мільйонів євро.

Нагадаємо, «Полісся» підписало контракт із кабо-вердійським вінгером Леандро Андраде. Футболіст перейшов в житомирський клуб із азербайджанського «Карабаха» на правах повноцінного трансферу. Контракт з 26-річним Андраде, який також має громадянство Португалії, розрахований до кінця червня 2029 року. Півзахисник виступатиме під номером 11.

За роки у складі «Карабаха» вінгер провів 213 матчів, у яких відзначився 60 голами та 61 результативною передачею. Хавбек також має єврокубковий досвід виступів у групових раундах та стадіях плейоф Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій. Окрім цього, з 2022 року Андраде викликався до національної збірної Кабо-Верде, у складі якої відіграв 7 матчів та був учасником Кубка африканських націй.

«Полісся» вибороло бронзові медалі УПЛ-2025/26. Команда Руслана Ротаня зіграє у кваліфікації Ліги конференцій, де 23 та 30 липня зустрінеться з «Копенгагеном». У першому турі нового сезону УПЛ-2026/27 «Полісся» зустрінеться з «Чорноморцем», базова дата гри – 1 серпня.