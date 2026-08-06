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«Динамо» мінімально переграло «Карабах» у кваліфікації Ліги конференцій

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Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Динамо» мінімально переграло «Карабах» у кваліфікації Ліги конференцій
«Біло-сині» оформили домашню перемогу
фото: ФК «Динамо»

Столичний гранд зробив перший крок у наступний раунд турніру

Київське «Динамо» перемогло азербайджанський «Карабах» (1:0) у третьому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій 2026/27. Про це повідомляє «Главком».

Передматчевий стан команд

«Біло-сині» розпочали єврокубковий шлях із кваліфікації Ліги Європи. Там підопічні Костюка після двох нічиїх (0:0, 0:0) вибили «Універсітатю» з румунського Клужа-Напоки в серії одинадцятиметрових (4:2). А от у другому раунді кваліфікації «Динамо» двічі поступилося ПАОКу з грецьких Салонік (2:3, 0:2). У першому поєдинку голи до свого активу півзахисники Бражко та Лонвейк.

Тим же шляхом пішов азербайджанський гранд. Спершу «Карабах» пройшов ісландський «Вестрі». Домашню перемогу (3:0) забезпечили нападники Саво, Зубір і Сефас. Натомість звитягу на виїзді (3:0) оформили вінгер Муаддіб, хавбек Бікальйо та той же Саво. А от у другому раунді кваліфікації Ліги Європи «скакуни» вилетіли від софійського ЦСКА. Обидва поєдинки завершилися миром (0:0, 0:0), а в післяматчевій лотереї вправнішими були болгарські «армійці» (5:4).

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Київське «Динамо» має амбітні плани із титульним партнером – GGBET. Їх об’єднує спільне бачення гарної гри: майстерність, емоції фанів і любов до матчів футболу. Саме з цього народжується GG-досвід, який букмекерський бренд прагне дарувати вболівальникам.

Перебіг подій

Хоч активнішими в перші хвилини були «скакуни», та повели в рахунку підопічні Ігоря Костюка. Після змарнованих моментів Кащука та Муаддіба Пономаренко підстеріг помилку оборонця і проштовхнув мяч у ворота після закидання Бражка.

Команди взяли паузу після того, як «Динамо» відкрило рахунок. Новий розмін стався ближче до перерви. З потужним ударом Лонвейка впорався воротар, а от Кащук не зміг замкнути дальню стійку після розіграшу кутового.

На старті другого тайму в складі «Динамо» найактивнішим був Герреро. Панамець двічі опинився на перспективних позиціях, але двічі пробив над воротами. Натомість Кащук не здивував Суркіса-молодшого закрученим ударом.

Далі обидві команди змарнували по найреальнішому шансу забити. Муаддіб не скористався помилкою голкіпера «біло-синіх» після навісу з флангу. Натомість Шапаренко не реалізував вихід віч-на-віч із воротарем.

Зрештою, «Динамо» вистачило й одного забитого м'яча для перемоги. Матч-відповідь зіграють 13 серпня. Тоді й визначиться учасник плейоф кваліфікації турніру.

Ліга конференцій 2026/27. Кваліфікація, третій раунд

«Динамо» – «Карабах» – 1:0

  • Гол: Пономаренко, 10

До слова, днями «Динамо» презентувало колекцію ретрофутболок із чотирьох епох. Ними вшанують головні віхи в столітній історії клубу. Зокрема, обидва сезони з тріумфами в Кубку кубків.

Нагадаємо, раніше «Динамо» зазнало другої поразки від ПАОКа з грецьких Салонік. На цьому команда Костюка завершила виступи в кваліфікації Ліги Європи. Тур УПЛ столичний гранд пропустив.

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Теги: ФК «Динамо» ФК «Карабах» Ліга конференцій НОВИНИ ФУТБОЛУ

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