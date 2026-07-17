«Динамо» вперше за багато років не пропустило на виїзді у Лізі Європи

Кияни також завершили 5-матчеву програшну серію на чужих полях у єврокубках

Київське «Динамо» вперше з лютого 2021 року не пропустило у виїзному матчі Ліги Європи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sport.ua.

«Динамо», розійшовшись по нулях з «Університатею Клуж», нарешті перервало свою гостьову серію з пропущеними м'ячами у Лізі Європи, яка склала 9 матчів. Востаннє кияни залишалися «сухими» на чужих полях у цьому турнірі 25 лютого 2021 року, обігравши у 1/16 фіналу бельгійський «Брюгге» – 1:0. Серед українських команд більш тривалі пропускні гостьові серії у Лізі Європи (Кубку УЄФА) мали лише «Чорноморець» – 13 матчів та самі динамівці – 11.

Завершили «біло-сині» і 5-матчеву програшну серію на чужих полях у єврокубках, яка розпочалася 12 серпня 2025 року поразкою від кіпрського «Пафосу» у третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів – 0:2. А ось безвиграшний гостьовий серіал динамівців у Лізі Європи отримав продовження та досяг 10 матчів (3 нічиї та 7 поразок).

Нагадаємо, голкіпер київського «Динамо» Руслан Нещерет прокоментував перемогу над «Університатею Клуж» в серії пенальті та вихід до наступної стадії кваліфікації Ліги Європи.

На думку воротаря, його команда мала перемагати румунську команду в обох зустрічах. Окрім цього Нещерет зізнався, що мав підказки від тренерів, які допомогли йому у серії пенальті.

«Я вважаю, що ми мали перемагати в кожному з матчів. Володіли перевагою, переважали суперника за всіма показниками, але футбол не завжди справедливий – доводиться іноді страждати: грати 0:0 упродовж 120 хвилин, судоми були у хлопців, доводити до серії пенальті. Але ті шпаргалки, які нам були підготовлені тренерами по воротарях, спрацювали.

Ми мали реалізовувати свої напівмоменти. Нам усе ж таки вдалося забити два м’ячі, але в тих епізодах були зафіксовані офсайди… Я вважаю, що ми повністю переважали суперника, і ця перемога закономірна», – сказав Нещерет.