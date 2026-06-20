Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Уболівальники назвала найкращого гравця «Шахтаря» в сезоні 2025/26

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
google social img telegram social img facebook social img
Уболівальники назвала найкращого гравця «Шахтаря» в сезоні 2025/26
Дмитро Різник продовжує збирати індивідуальні призи за підсумками минулого сезону
фото: ФК Шахтар

Дмитро Різник набрав в опитуванні більше половини голосів

Голкіпера Дмитра Різника визнали найкращим гравцем «Шахтаря» в сезоні 2025/26. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу «гірників».

Гірники провели опитування серед уболівальників, щоб визначити найкращого футболіста. Кіпер набрав у голосуванні 57%. Дмитра підтримали 4211 уболівальників.

Друге місце посів форвард Лассіна Траоре – 1275 голосів. Далі розмістилися Педріньйо (623), Лука Мейрелліш (410) та Кауан Еліас (379). Загалом у голосуванні взяли участь 7345 уболівальників.

Нагадаємо, воротар донецького «Шахтаря» Дмитро Різник також офіційно визнаний найкращим голкіпером Української Прем'єр-ліги сезону 2025/26.

В сезоні 2025/26 Різник провів 24 матчі в Чемпіонаті України, в яких 16 разів залишав поле без пропущених м’ячів. Також в його активі 16 матчів (7 сухих) в єврокубках, де «Шахтар» дійшов до півфіналу Ліги Конференцій.

Друге місце в списку найкращих посів один з найкращих дебютантів УПЛ – 19-річний Назар Домчак («Карпати»), а на третій сходинці опинився Олексій Паламарчук з черкаського ЛНЗ з 17 матчами без пропущених голів – рекорд сезону 2025/26 в УПЛ. Також у топ-5 увійшли Євген Волинець («Полісся») та Руслан Нещерет («Динамо»).

«Шахтар» цього сезону завоював титул чемпіона України. Команда Арди Турана завдяки своєму високому клубному рейтингу змогла здобути пряму путівку до основного етапу Ліги чемпіонів.

До слова, «Шахтар» може обрати домашньою ареною для проведення матчів Ліги чемпіонів сезону-2026/27 стадіон англійського клубу «Брентфорд». 

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар» Дмитро Різник

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Всесвітня організація охорони здоров'я назвала спалах лихоманки Ебола надзвичайною ситуацією міжнародного масштабу
Збірна ДР Конго перервала підготовку до Чемпіонату світу через спалах лихоманки Ебола
21 травня, 18:57
Глейкер Мендоса перейшов з «Кривбаса» до «Шахтаря»
Мендоса офіційно став гравцем «Шахтаря»
22 травня, 18:52
Доменіко Тедеско нарешті попрацює на батьківщині
Колишній тренер Коноплянки працевлаштувався в Італії
2 червня, 17:25
Чемпіонат світу 2026 пройде у трьох країнах Північної Америки, де очікується неймовірна спека
ФІФА скасувала своє дивне обмеження для вболівальників на Чемпіонаті світу
6 червня, 14:50
Російський футбол продовжує перебувати в ізоляції
Стало відомо, чи зіграють російські футбольні клуби в єврокубках у сезоні 2026/27
7 червня, 09:00
Буньяку був гравцем клубу «Ельбасані» з Албанії
У ДТП загинув 22-річний гравець молодіжної збірної Косова з футболу
8 червня, 10:55
Омар Артан у 2025 році був визнаний найкращим футбольним арбітром Африки
Білий дім пояснив, чому найкращому арбітру Африки перед Мундіалем було відмовлено у в'їзді до США
12 червня, 21:56
Робота арбітрів на Чемпіонаті світу 2026 піддається значній критиці з боку вболівальників
На Чемпіонаті світу арбітр скористався нововведенням від ФІФА: що воно передбачало
13 червня, 21:26
Едін Джеко не врятував боснійців від фіаско
Капітан балканської збірної поповнив елітний клуб на Чемпіонаті світу 2026
Вчора, 18:24

Новини

Уболівальники назвала найкращого гравця «Шахтаря» в сезоні 2025/26
Уболівальники назвала найкращого гравця «Шахтаря» в сезоні 2025/26
Шалені кошти. Стало відомо, скільки Fox Sports заробить під час пауз на водопій на Чемпіонаті світу
Шалені кошти. Стало відомо, скільки Fox Sports заробить під час пауз на водопій на Чемпіонаті світу
«Шахтар» визначився, де гратиме у Лізі чемпіонів – ЗМІ
«Шахтар» визначився, де гратиме у Лізі чемпіонів – ЗМІ
Німеччина – Кот-д'Івуар. Прогноз і анонс на матч групового етапу Чемпіонату світу 2026
Німеччина – Кот-д'Івуар. Прогноз і анонс на матч групового етапу Чемпіонату світу 2026
Алжир подав скаргу до ФІФА на суддівство: чи очікують Мессі санкції?
Алжир подав скаргу до ФІФА на суддівство: чи очікують Мессі санкції?
«Динамо» гратиме в єврокубках без Ярмоленка – джерело
«Динамо» гратиме в єврокубках без Ярмоленка – джерело

Новини

В Україні без опадів: погода на 20 червня
Сьогодні, 05:59
«Динамо» продало власного вихованця в «Харків»
Вчора, 14:17
Москва 2:0. На російську столицю знову летять дрони (відео)
Вчора, 13:35
Зеленський закликав лідерів Євросоюзу погодити відкриття наступних кластерів до кінця червня
Вчора, 11:22
Масований удар дронів по Москві: як висвітлювали російські телеканали
Вчора, 08:01
Атаку на нафтобазу в Гуково підтвердив осінт-аналітик: нові деталі
Вчора, 04:07

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua