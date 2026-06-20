Уболівальники назвала найкращого гравця «Шахтаря» в сезоні 2025/26

Дмитро Різник набрав в опитуванні більше половини голосів

Голкіпера Дмитра Різника визнали найкращим гравцем «Шахтаря» в сезоні 2025/26. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу «гірників».

Гірники провели опитування серед уболівальників, щоб визначити найкращого футболіста. Кіпер набрав у голосуванні 57%. Дмитра підтримали 4211 уболівальників.

Друге місце посів форвард Лассіна Траоре – 1275 голосів. Далі розмістилися Педріньйо (623), Лука Мейрелліш (410) та Кауан Еліас (379). Загалом у голосуванні взяли участь 7345 уболівальників.

Нагадаємо, воротар донецького «Шахтаря» Дмитро Різник також офіційно визнаний найкращим голкіпером Української Прем'єр-ліги сезону 2025/26.

В сезоні 2025/26 Різник провів 24 матчі в Чемпіонаті України, в яких 16 разів залишав поле без пропущених м’ячів. Також в його активі 16 матчів (7 сухих) в єврокубках, де «Шахтар» дійшов до півфіналу Ліги Конференцій.

Друге місце в списку найкращих посів один з найкращих дебютантів УПЛ – 19-річний Назар Домчак («Карпати»), а на третій сходинці опинився Олексій Паламарчук з черкаського ЛНЗ з 17 матчами без пропущених голів – рекорд сезону 2025/26 в УПЛ. Також у топ-5 увійшли Євген Волинець («Полісся») та Руслан Нещерет («Динамо»).

«Шахтар» цього сезону завоював титул чемпіона України. Команда Арди Турана завдяки своєму високому клубному рейтингу змогла здобути пряму путівку до основного етапу Ліги чемпіонів.

До слова, «Шахтар» може обрати домашньою ареною для проведення матчів Ліги чемпіонів сезону-2026/27 стадіон англійського клубу «Брентфорд».