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Кот-д'Івуар переграв Кюрасао на Чемпіонаті світу 2026

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Кот-д'Івуар переграв Кюрасао на Чемпіонаті світу 2026
Кот-д'Івуар втримав друге місце у групі E
фото: Maxppp

Африканська команда зуміла вийти до плейоф Чемпіонату світу

Кот-д'Івуар упевнено переграв Кюрасао на Чемпіонаті світу 2026 року, двічі забивши у ворота суперників. Про це повідомляє «Главком»

Хід матчу

Збірна Кот-д'Івуару досить швидко підтвердила статус фаворита матчу проти Кюрасао. На початку матчу Ян Діоманде прорвався лівим флангом, віддав точну передачу в штрафний майданчик, а Ніколя Пепе холоднокровно пробив у нижній кут, відкривши рахунок. Попри ранній пропущений м'яч, Кюрасао не розгубилося і відповіло кількома небезпечними атаками. На самому початку зустрічі Ях'я Фофана врятував африканців після потужного дальнього удару Чонга, а згодом ще раз блискуче зіграв після гострого прострілу. Наприкінці першого тайму Леандро Бакуна створив найкращий шанс своєї команди, обігравши кількох суперників, але з гострого кута не влучив у ворота. Водночас івуарійці також регулярно загрожували воротам суперника, однак на перерву пішли з мінімальною перевагою.

Після відпочинку картина гри майже не змінилася. Кот-д'Івуар контролював перебіг подій, хоча не форсував темп, тоді як Кюрасао намагалося знайти свої шанси завдяки дальнім ударам. Найнебезпечніший із них завдав Шерал Флоранус, який був близьким, щоб влучити у площину воріт. Але на 64-й хвилині всі питання щодо переможця були зняті. Під час одного з епізодів Ібрагім Сангаре віддав чудовий розрізний пас на Ніколя Пепе, який майстерно переграв воротаря та оформив дубль, зробивши рахунок 2:0.

У заключній частині зустрічі Кот-д'Івуар провів низку замін і спокійно контролював хід гри. Кюрасао не припиняло атакувати, намагаючись хоча б скоротити відставання, але Ях'я Фофана вкотре продемонстрував свою надійність. Голкіпер упевнено діяв на виходах, парирував небезпечний удар Чонга, а наприкінці матчу врятував команду після виходу Елі Ваї один на один, зберігши свої ворота «сухими». У підсумку збірна Кот-д'Івуару впевнено перемогла Кюрасао з рахунком 2:0, продемонструвавши кращу гру і гарантувавши собі вихід до плейоф.

Чемпіонат світу. Груповий етап. Квартет E

Кюрасао – Кот-д'Івуар 0:2 (0:1)

  • Голи: Ніколя Пепе (7, 64)

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що збірна Німеччини у неймовірно напруженому поєдинку здолала збірну Кот-д'Івуару з рахунком 2:1

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Теги: чемпіонат світу Ніколя Пепе НОВИНИ ФУТБОЛУ

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