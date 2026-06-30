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Воротар московського «Динамо» поскаржився, що гравці клубу на собі відчули паливну кризу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Воротар московського «Динамо» поскаржився, що гравці клубу на собі відчули паливну кризу
Лещук поки що не зустрічав у РФ високих цін на бензин

Лещук заявив, що чув скарги від партнерів по команді на проблеми з бензином у РФ

Воротар московського футбольного клубу «Динамо» Ігор Лещук під час спілкування з пропагандистами прокоментував паливну кризу в Росії. Про це повідомляє «Главком».

«Чи відчув проблеми з бензином у Росії? Сам ні, але вже чув скарги від партнерів по команді. Нещодавно родичі розповідали, що у них виникали складнощі на заправках. У мене ж гібридна машина, тож я в основному на електричці їжджу. Можна сказати, мені пощастило у цій непростій ситуації.

Я нещодавно був у Європі та звернув увагу на ціни на бензин. Він там коштує під 2 євро за літр. Виходить, що вартість набагато вища, ніж у Росії. У нас надхмарних цін на бензин поки що не зустрічав», – сказав Лещук.

Нагадаємо, що минулого тижня агентство Reuters із посиланням на власні джерела повідомило, що Росія звернулася з проханням про постачання близько 50 тис. т бензину АІ-92 до Казахстану.

28 червня президент Росії Володимир Путін провів нараду з членами уряду, на якій доручив ухвалити системні заходи для стабілізації паливного ринку.

Як заявляв віцепрем’єр Росії Олександр Новак, можливість імпорту пального є одним із таких заходів. Також, за його словами, путінська влада розглядає можливу заборону на експорт дизельного пального.

Як відомо, масовані атаки українських безпілотників спровокували масштабну паливну кризу в Росії, внаслідок якої дефіцит бензину поширився з окупованого Криму на південні регіони, Сибір і навіть Москву. 

Теги: бензин НОВИНИ ФУТБОЛУ росія ФК «Динамо» (Москва) пальне

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