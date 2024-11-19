Лунін ризикує втратити місце у воротах Реала

У чемпіонаті Іспанії на Реал очікує матч проти Леганеса – це колишній клуб воротаря збірної України

Лазарет Реала під час міжнародної паузи поступово порожніє – Тібо Куртуа вже готовий повернути українського воротаря на лаву запасних. Про це повідомляє Marca.



Тібо Куртуа повністю відновився від пошкодження і вже тренується з основною групою Реала. Не виключено, що вже в наступному матчі бельгієць повернеться у ворота «вершкових», а Андрій Лунін посяде місце на лавці запасних.

Зазначено, що для українця наступні два поєдинки мають важливе значення. У чемпіонаті Іспанії на Реал очікує матч проти Леганеса – це колишній клуб воротаря збірної України.

За кілька днів після цього відбудеться і топ-матч у Лізі чемпіонів, де Ліверпуль спробує взяти реванш у мадридської команди за останні невдачі в цьому турнірі.

Близький до повернення в стрій і бразилець Родріго, а от решта травмованих Реала займаються індивідуально – це Дані Карвахаль і Лукас Васкес. Захисник Едер Мілітао переніс операцію та пропустить декілька місяців.

Нагадаємо, що воротар мадридського «Реала» Андрій Лунін не допоможе збірній України в заключних матчах групового раунду Ліги націй-2024/25 проти Грузії та Албанії.