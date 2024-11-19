Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Лунін ризикує втратити місце у воротах Реала

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Лунін ризикує втратити місце у воротах Реала
Лунін ризикує втратити місце у воротах Реала
фото: MasFutbolMARCA

У чемпіонаті Іспанії на Реал очікує матч проти Леганеса – це колишній клуб воротаря збірної України

Лазарет Реала під час міжнародної паузи поступово порожніє – Тібо Куртуа вже готовий повернути українського воротаря на лаву запасних. Про це повідомляє Marca.
 
Тібо Куртуа повністю відновився від пошкодження і вже тренується з основною групою Реала. Не виключено, що вже в наступному матчі бельгієць повернеться у ворота «вершкових», а Андрій Лунін посяде місце на лавці запасних.

Зазначено, що для українця наступні два поєдинки мають важливе значення. У чемпіонаті Іспанії на Реал очікує матч проти Леганеса – це колишній клуб воротаря збірної України.

За кілька днів після цього відбудеться і топ-матч у Лізі чемпіонів, де Ліверпуль спробує взяти реванш у мадридської команди за останні невдачі в цьому турнірі.

Близький до повернення в стрій і бразилець Родріго, а от решта травмованих Реала займаються індивідуально – це Дані Карвахаль і Лукас Васкес. Захисник Едер Мілітао переніс операцію та пропустить декілька місяців.

Нагадаємо, що воротар мадридського «Реала» Андрій Лунін не допоможе збірній України в заключних матчах групового раунду Ліги націй-2024/25 проти Грузії та Албанії. 

 

Читайте також:

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Андрій Лунін Дані Карвахаль

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Віктор Розовий проходить реабілітацію після поранення на фронті
Віктор Розовий зробив перший символічний удар перед матчем між «Рухом» та «Карпатами»
21 жовтня, 20:34
Офіційна церемонія відбудеться 11 листопада
Шевченко ввійде до Зали слави італійського футболу
7 листопада, 21:38
Шапаренко та Мудрик
Ребров поставив крапку щодо конфлікту між Мудриком і Шапаренком у збірній України
12 листопада, 12:07
Валлнер – вихованець швейцарського «Цюріха»
Перспективний футболіст завершив кар'єру через релігійні переконання
12 листопада, 13:59
Спортсмен заявив, що не розуміється на темі бронювання футболістів від мобілізації
Футболіст рівненського «Вереса» розповів, як йому без бронювання вдається уникати мобілізації
3 листопада, 09:46
Тимощук у 2023 році подав апеляцію в CAS – слухання справи пройшло у квітні 2024 року
Зрадник Тимощук виграв суд у Лозанні в Української асоціації футболу
Вчора, 18:08
З 2012 до 2014 року Пануччі працював у тренерському штабі збірної Росії на чолі з Фабіо Капелло
«Я люблю Росію». Відомий італійський футболіст зробив скандальну заяву
Вчора, 20:34
Збірна Росії не змогла взяти участь у плей-офф за право зіграти на чемпіонаті світу-2022 та пропустила Євро-2024
Росія буде відсторонена від жеребкування кваліфікації чемпіонату світу з футболу
Вчора, 20:35
Гра пройде у Тирані на стадіон «Air Albania». Початок зустрічі о 21:45 за київським часом
Збірна України з футболу оголосила заявку на вирішальну гру Ліги націй
Сьогодні, 12:09

Новини

Лунін ризикує втратити місце у воротах Реала
Лунін ризикує втратити місце у воротах Реала
Олімпійський чемпіон з Росії Нагорний потрапив під санкції Британії
Олімпійський чемпіон з Росії Нагорний потрапив під санкції Британії
Збірна України з футболу оголосила заявку на вирішальну гру Ліги націй
Збірна України з футболу оголосила заявку на вирішальну гру Ліги націй
Ліга націй-2024/25: визначилися всі учасники 1/4 фіналу
Ліга націй-2024/25: визначилися всі учасники 1/4 фіналу
Росія буде відсторонена від жеребкування кваліфікації чемпіонату світу з футболу
Росія буде відсторонена від жеребкування кваліфікації чемпіонату світу з футболу
«Я люблю Росію». Відомий італійський футболіст зробив скандальну заяву
«Я люблю Росію». Відомий італійський футболіст зробив скандальну заяву

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
105K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 листопада: ситуація на фронті
46K
«Час грає проти нас». Командир «Азова» звернувся до військового командування
38K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 листопада 2024
37K
Українська співачка купила БТР для Збройних сил
21K
США звинуватили Китай у лицемірстві під час засідання Радбезу ООН
15K
Російський полк 20-ї мотострілецької дивізії дезертував з фронту: названо кількість солдат

Новини

Росіяни у Глухові вбили матір та дитину, «Хезболла» погодилась на перемир'я з Ізраїлем: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Мінлиива хмарність та сильний вітер: прогноз погоди на 19 листопада
Сьогодні, 05:50
Друга тривога у Києві тривала більше години
Сьогодні, 03:34
19 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Світ реагує на дозвіл Україні бити по Росії, влада Москви заявила про удари БпЛА: головне за ніч
Вчора, 07:00
На Заході дощитиме, на решті території сухо: прогноз погоди на 18 листопада
Вчора, 06:00

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua