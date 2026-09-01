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Шовковський красиво підтримав Суркіса-молодшого після провалу з «Буковиною»

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Шовковський красиво підтримав Суркіса-молодшого після провалу з «Буковиною»
Олександр Шовковський умів долати невдачі
фото: ФК «Динамо»

Легендарний воротар на власному прикладі нагадав про важку долю голкіперів

Колишній головний тренер київського «Динамо» Олександр Шовковський емоційно поділився думками після провального поєдинку стража воріт столичного гранда В'ячеслава Суркіса проти чернівецької «Буковини». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Instagram фахівця.

Екскіпер збірної України пригадав, що мав під час ігрової кар'єри перемоги й поразки. Були в його біографії матчі, після яких Шовковського підносили, а також поєдинки, після яких на ньому ставили хрест. На думку фахівця, важливо рухатися далі.

«Були помилки, після яких говорили, що я вже нічого не вартий як воротар. Були слова, які боліли. Був хейт. І були моменти, коли найважчим було не вийти на поле, а знову повірити в себе. А потім були інші матчі… Виграні дуелі… Сейви… Відбиті пенальті… Перемоги… Золоті медалі… Ліга чемпіонів… Чемпіонат світу… Швейцарія…» – пригадав тренер.

За словами Шовковського, після його воротарських подвигів дякували ті ж люди, які колись не залишали від нього каменя на камені. Проте, до успіху після падінь він прийшов через роботу над собою, своїми слабкими сторонами та власними помилками. Легендарний голкіпер переконаний, що без важких матчів не було би багатьох перемог потім.

«Воротар помиляється особливо помітно. За його спиною вже немає того, хто може виправити ситуацію. Але воротар – теж людина… Іноді одна помилка може зламати. А може стати точкою, з якої починається зовсім інший шлях…» – написав Шовковський.

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Допис, поширений Oleksandr Shovkovskyi (@oleksandrshovkovskyi)

Напередодні Суркіс з'явився у старті «біло-синіх» на матч УПЛ. Він припустився двох результативних помилок. Спершу не впорався з пресингом суперника та дозволив форварду чернівчан відкрити рахунок, а на старті другого тайму незграбно випустив м'яч за лінію воріт після верхової боротьби. Зрештою, «Динамо» розгромно програло матч (0:3).

До слова, черкаський ЛНЗ програв семигодинний поєдинок «Вересу» в Прем'єр-лізі. Недільний матч розпочався о 15:30, а завершився після 22-ї години. Переможний м'яч забив оборонець Чечер.

Нагадаємо, кам'янець-подільський «Епіцентр» впевнено переграв «Кудрівку» в УПЛ. Форвард Сидун оформив дубль. Натомість хавбек Козак віддав три результативні передачі.

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