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Тренер «Тоттенгема» Роберто Де Дзербі оцінив дебют Мудрика

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Тренер «Тоттенгема» Роберто Де Дзербі оцінив дебют Мудрика
Український вінгер вийшов на поле вперше з 28 листопада 2024 року
фото: ФК «Тоттенгем». Михайло Мудрик

Український вінгер вийшов на поле у другому таймі гри з «Ноттінгем Форест»

Головний тренер «Тоттенгема» Роберто Де Дзербі оцінив дебют Михайла Мудрика у складі «шпор». Про це повідомляє «Главком».

«Він ще не готовий. Він працює над тим, щоб досягти найкращої фізичної форми. Йому потрібен час, йому потрібна робота. На цій позиції у нас є Матіс Тель – гравець із великим потенціалом.

Але й Матіс приймає занадто багато неправильних рішень, так само як і Мудрик. Отже, двоє сильних гравців, двоє гравців із великим потенціалом», – сказав італієць.

Михайло Мудрик вийшов на поле у матчі третього туру Англійської Прем'єр-ліги з «Ноттінгем Форест». Він отримав близько 15 хвилин ігрового часу, за які не встиг відзначитись результативними діями, а поєдинок завершився з рахунком 0:0.

Для Мудрика цей матч став першим з 28 листопада 2024 року. Більше ніж півтора роки українець пропустив через дискваліфікацію, отриману після того, як в результаті допінг-тесту у його організмі був виялений мельдоній. Влітку норми WADA змінились та концентрація речовини у його крові потрапила в рамки норми, завдяки чому він повернувся до гри у футбол. 

«Челсі» віддав українця в оренду до «Тоттенгема» на один рік. У «шпор» є опція викупу гравця за 75 мільонів фунтів.

«Тоттенгем» розпочав сезон не дуже вдало: команда Де Дзербі до цього поступилась «Брентфорду» (0:3) та «Ньюкаслу» (0:2). З одним очком команда посідає 17-те місце таблиці чемпіонату Англії.

Турнірна таблиця Чемпіонату Англії з футболу сезону 2026/27

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Нагадаємо, що раніше тренер «Аль-Ахлі» Маріно Пушич відповів на критику Артема Бондаренка з боку журналіста.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Тоттенхем Готспур Михайло Мудрик АПЛ

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