Свято для бар'єрного бігу: у Цюриху були побиті одразу два світові рекорди

Масаї Рассел після кількох близьких до світового рекорду забігів таки досягла найкращого часу в історії 100 м з бар'єрами

За 40 хвилин глядачі мали змогу двічі побачити найшвидші забіги в історії

На етапі Діамантової ліги у Цюриху відбувся один із найяскравіших вечорів легкоатлетичного сезону: за менш ніж 40 хвилин на стадіоні «Вельтклассе» впали одразу два світові рекорди – у чоловічих 400 метрах з бар'єрами та жіночих 100 метрах з бар'єрами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на World Athletics.

Шокуючий забіг від дос Сантонса

Першим історичний результат показав бразилець Алісон дос Сантос на довгому бар'єрному спринті. Чемпіон світу 2022 фантастично пробіг дистанцію 400 метрів з бар'єрами за 45,80 секунди, перевершивши попередній світовий рекорд норвежця Карстена Вархольма на 0,14 секунди.

Бразилець уже до середини дистанції ліквідував перевагу Вархольма, яка була закладена в стартовій розстановці, після чого почав стрімко відриватися від головного конкурента. На фініші різниця між ними виявилася величезною: дос Сантос показав 45,80, тоді як Вархольм завершив забіг другим із результатом 46,69 секунди. Але варто зазначити, що норвежець продемонстрував один із найкращих результатів в історії дисципліни.

Для дос Сантоса це стало кульмінацією сезону, в якому він поступово наближався до рекордних секунд. «Я не маю слів, щоб пояснити, що сталося, окрім одного: я щойно побив світовий рекорд. Протягом усього сезону я показував чудову форму – що я швидкий і сильний. Ми багато змінили у тренуваннях та забігах. Я став швидше стартувати й сильніше фінішувати – саме це було потрібно для світового рекорду», – сказав бразилець після фінішу.

Масай Рассел таки дотиснула свій рекорд

Глядачам у Цюриху не довелося довго чекати на ще один історичний момент. Менш ніж через 40 хвилин після рекорду дос Сантоса світове досягнення впало і в жіночих 100 метрах з бар'єрами. Олімпійська чемпіонка Масай Рассел видала практично бездоганний забіг і фінішувала з результатом 12,09 секунди. Американка покращила попередній світовий рекорд одразу на 0,03 секунди.

До цього Рассел двічі протягом нинішнього сезону була зовсім близькою до історичного результату, і саме Цюрих став для неї місцем, де вдалося подолати рекордну позначку. Особливо символічним стало також і те, що безпосередньо перед забігом Рассел уже знала про світовий рекорд дос Сантоса. «Коли я почула, що Алісон дос Сантос побив світовий рекорд, це підтвердило, що доріжка швидка. Він точно додав мені мотивації», – розповіла американка.

Попередній рекорд належав нігерійці Тобі Амусан, яка цього разу не змогла його втримати. Вона фінішувала другою з найкращим результатом сезону у 12,23 секунди. Третьою стала чемпіонка Європи Надін Віссер із Нідерландів (12,34 секунди).

Спроби побиття світових рекордів

На цьому рекордна феєрія у Цюриху не завершилася. Ще у двох дисциплінах спортсмени підібралися впритул до світових рекордів. Так, у жіночому бігу на 800 метрів швейцарка Одрі Верро перемогла з результатом 1:53,70 хвилини, що лише на 42 соті повільніше фантастичного забігу Ярміли Кратохвілової 43-річної давності. Вона на 0,10 секунди покращила власний рекорд Діамантової ліги, а також оновила найкращий результат сезону та рекорд змагань.

Ще один надзвичайний результат показали у чоловічих стрибках із жердиною. Олімпійський чемпіон Мондо Дюплантіс подолав 6,25 метра, встановивши найкращий результат сезону просто неба. Не відставав від нього і грек Еммануїл Караліс, який із результатом 6,20 метра встановив національний рекорд Греції. Обидва вони штурмували світовий рекорд на позначці 6,32 м, але жодному з них не підкорилася ця позначка.

Нагадаємо, що етап Діамантової ліги у Польщі увійшов в історії завдяки мегашвидкому забігу на 100 метрів.