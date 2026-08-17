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Очільниця української легкої атлетики оцінила підсумки юніорського Чемпіонату світу 2026

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Очільниця української легкої атлетики оцінила підсумки юніорського Чемпіонату світу 2026
Саладуха: Ми маємо вчити спортсменів отримувати задоволення від змагань
фото: ФЛАУ

Саладуха про юніорський Чемпіонат світу: Більшість спортсменів виступили близько до особистих рекордів або встановили нові

Президентка Федерації легкої атлетики України (ФЛАУ) і народна депутатка Ольга Саладуха в ексклюзивному інтерв'ю «Главкому» підбила підсумки юніорського Чемпіонату світу, який упродовж 5-9 серпня проходив в американському Орегоні.

«Хочеться почати з того, що наші юні спортсмени проходили адаптацію до світової першості саме в Лос-Анджелесі. Ми хотіли на прикладі юніорів подивитися, наскільки правильною буде така підготовка до Олімпійських ігор. Американці поставилися до наших спортсменів із великою повагою. 

І результати підтвердили, що рішення було правильним: більшість спортсменів виступили близько до особистих рекордів або встановили нові. Мені, наприклад, подобається, як проявив себе Євген Жмайло. На своєму першому великому старті він пройшов кваліфікаційний раунд. У цьому віці важливо зловити кураж і драйв, а не тиснути на себе. Порадувала Ольга Бельченко, яка взяла срібло у стрибках з жердиною. Проявила себе у бігу Дарія Дубінець та інші спортсмени в різних дисциплінах. 

Ми маємо вчити спортсменів отримувати задоволення від змагань і після кожного старту брати щось корисне для себе.

Є й інші перспективні спортсмени. Але з юними дівчатами, особливо в потрійному стрибку, потрібно дуже обережно працювати», – зазначила Саладуха.

Нагадаємо, єдину нагороду для збірної України на світовій першості у Орегоні здобула 19-річна Ольга Бельченко, яка посіла друге місце у стрибках із жердиною.

До фіналу українка підходила з особистим рекордом 4,40 м. Саме цю висоту Ольга підкорила у фіналі з першої спроби. Після цього боротьба за найвищу нагороду розгорнулася виключно між нею та представницею Чехії Ніколь Крутіловою. Суперниця з першого разу «взяла» 4,45 м, тоді як українці це не вдалося і вона перенесла дві спроби, що залишилися, на 4,50 м.

На висоті 4,50 м Ольга не змогла виконати результативний стрибок. Представниця Чехії також не впоралася з 4,50 м, однак завдяки результату на 4,45 м здобула «золото», а українка завершила змагання на другому місці. Трійку призерок замкнула американка Кайлі Нейра (4,35 м).

Срібна нагорода Ольги Бельченко стала першою для України на чемпіонатах світу U20 з 2022 року. Крім того, це перша в історії медаль української збірної у жіночих стрибках із жердиною на світових юніорських першостях.

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Теги: Ольга Саладуха легка атлетика спорт

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