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Україна та Польща планують подати спільну заявку на проведення Чемпіонату світу з футболу

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Україна та Польща планують подати спільну заявку на проведення Чемпіонату світу з футболу
фото: Вікіпедія. НСК «Олімпійський»

Країни хотіли б прийняти мундіаль 2042 року

Україна та Польща планують подати заявку на проведення Чемпіонату світу з футболу 2042. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Politico».

Вважається, що проведення мундіалю допоможе Украні у післявоєнній відбудові.

На користь заявки України та Польщі має зіграти те, що згідно очікуванням, російсько-українська війна закінчиться раніше, ніж прийде час інвестувати у стадіони та інфраструктуру. 

Україна та Польща вже приймали чемпіонат Європи у 2012 році.

Найближчий Чемпіонат світу, який відбудеться у 2030 році, приймуть Іспанія, Португалія та Марокко. Раніше ЗМІ повідомляли, що четвертою країною у цьому списку може статиу Україна, проте цього так і не сталось.

У 2034 році мундіаль прийме Саудівська Аравія.

Перший і останній раз збірна Україна грала на Чемпіонаті світу у 2006 році. Тоді команда Олега Блохіна дойшла до чвертьфіналу, де поступилась Італії з рахунком 0:3.

Нагадаємо, що «Динамо» оголосило про підписання івуарійського вінгера Кеассе Ба.

До слова, за інформацією Ігора Бурбаса, біло-сині працюють над орендою Георгія Бущана з «Полісся». 

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Польща чемпіонат світу Україна

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