Дорощук здобув бронзову медаль фіналу сезону Діамантової ліги в стрибках у висоту

Вітчизняний атлет розділив третє місце з фаворитом змагань

Українець Олег Дорощук фінішував третім у фіналі сезону-2026 Діамантової ліги в стрибках у висоту. Про це повідомляє «Главком».

Розпочали змагання фіналісти з висоти 2,16 м. Дорощук підкорив планку з першої спроби. У тому ж дусі він здолав позначки 2,21 м та 2,25 м. А от узяти 2,28 м українському стрибуну не вдалося з трьох спроб.

Не зумів стрибнути вище й триразовий переможець фіналів Діамантової ліги Джанмарко Тамбері. Італієць не зміг підкорити ні 2,28 м у першій спробі, ні 2,31 м – у двох наступних. У підсумку він розділив «бронзу» з Дорощуком.

Сенсаційним же переможцем фіналу став польський атлет Матеуш Колодзейскі. Він ледве підкорив планку на висоті 2,25 м, а потім несподівано з першої спроби стрибнув і на 2,28 м. Джувон Гаррісон зі США зміг узяти цю позначку лише в третьому стрибку, тож залишився зі срібною нагородою.

Діамантова ліга. Брюсель, Бельгія

Стрибки у висоту, чоловіки

1. Матеуш Колодзейскі – 2,28 м

2. Джувон Гаррісон – 2,28 м

3. Олег Дорощук – 2,25 м

3. Джанмарко Тамбері – 2,25 м

До слова, австралійська атлетка Нікола Оліслагерс виграла етап Діамантової ліги в швейцарському Цюриху. Другою стала українка Ірина Геращенко. Ярослава Магучіх там фінішувала четвертою.

Нагадаємо, раніше Магучіх і Геращенко оформили дубль на етапі Діамантової ліги в польській Сілезії. Тоді обидві українки обійшли всіх конкуренток. Третьою там стала Паттерсон.