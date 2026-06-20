Дорощук здобув медаль на першому етапі Діамантової ліги в Досі

У секторі зі стрибків у висоту Україна була представлена Олегом Дорощуком, який виборов «бронзу»

У Досі в рамках Діамантової ліги стартував перший етап сезону літніх виступів. Про це пише «Главком».

У секторі зі стрибків у висоту Україну представив Олег Дорощук, який вважається найкращим українським спортсменом серед чоловіків у цій дисципліні. Початок змагань виявився для нього цілком вдалим, адже українському стрибуну з першої спроби по черзі підкорилися чотири встановлені висоти. До цього відтинку турніру всі інші учасники вже відсіялися, залишивши в секторі лише трьох сильніших атлетів, які автоматично стали єдиними претендентами на три призові місця на п’єдесталі.

Першою невдачею для Дорощука стало падіння планки на висоті 2.27 метра. Надалі вона так і не підкорилася українцеві: планка падала і під час другої спроби впоратися з цією висотою, і під час третього стрибка, який був його останньою надією на вищу підсумкову позицію на змаганнях.

Результатом цих спроб для нашого спортсмена в підсумку стала бронзова медаль. Ця нагорода поповнила особисту скарбничку Олега Дорощука, який з 2024 року ще жодного разу не залишав змагання Діамантової ліги без завойованої медалі.

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