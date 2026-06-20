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Дорощук здобув медаль на першому етапі Діамантової ліги в Досі

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Дорощук здобув медаль на першому етапі Діамантової ліги в Досі
Дорощук здобув бронзову медаль
фото: Ульф Шиллер/athletix.ch

У секторі зі стрибків у висоту Україна була представлена Олегом Дорощуком, який виборов «бронзу»

У Досі в рамках Діамантової ліги стартував перший етап сезону літніх виступів. Про це пише «Главком».

У секторі зі стрибків у висоту Україну представив Олег Дорощук, який вважається найкращим українським спортсменом серед чоловіків у цій дисципліні. Початок змагань виявився для нього цілком вдалим, адже українському стрибуну з першої спроби по черзі підкорилися чотири встановлені висоти. До цього відтинку турніру всі інші учасники вже відсіялися, залишивши в секторі лише трьох сильніших атлетів, які автоматично стали єдиними претендентами на три призові місця на п’єдесталі.

Першою невдачею для Дорощука стало падіння планки на висоті 2.27 метра. Надалі вона так і не підкорилася українцеві: планка падала і під час другої спроби впоратися з цією висотою, і під час третього стрибка, який був його останньою надією на вищу підсумкову позицію на змаганнях.

Результатом цих спроб для нашого спортсмена в підсумку стала бронзова медаль. Ця нагорода поповнила особисту скарбничку Олега Дорощука, який з 2024 року ще жодного разу не залишав змагання Діамантової ліги без завойованої медалі.

Раніше повідомлялося, що українська тенісистка Еліна Світоліна зазнала поразки від філіппінки Александри Еали в 1/4 фіналу German Open. 

Суперниця українки відразу взялася до справи. Еала виграла три гейми зі старту поєдинку та створила гандикап. Утім, Світоліна зуміла нав'язати боротьбу та зі зворотним брейком підібралася впритул до опонентки (3:4).

Теги: спорт стрибки у висоту Олег Дорощук

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