Перший віцепрезидент НОК: 25% наших федерацій не справляються з роботою на міжнародному рівні

Перевезенцев: Є наші федерації, які, здавалось би, спроможні, з точки зору постатей керівництва, але у них немає жодного бажання щось робити

Перший віцепрезидент Національного олімпійського комітету України Олексій Перевезенцев та президент Всеукраїнської федерації кьорлінгу в ексклюзивному інтерв'ю «Главкому» розповів про Міжвідомчу робочу групу при Міністерстві молоді та спорту, яка займається питаннями участі українських атлетів у змаганнях, де також присутні спортсмени з країн-агресорів.

«У нас є спроможні українські федерації, які дійсно можна ставити у приклад, якщо йде мова про їх опонування політиці повзучого повернення росіян у світовий спорт.

Але, є наші федерації, які, здавалось би, спроможні, з точки зору постатей керівництва, але у них немає абсолютно жодного бажання щось робити… Фактично, ми з вами разом змушуємо їх до того, щоб вони, хоча б, взяли і подивилися, як це вже зроблено в інших федераціях.

Щоб вони ініціювали внесення змін до регламентів міжнародних федерацій… Наприклад, знову таки, щодо присутності наших атлетів під час виконання гімну Росії. Щоб цим не підставляти наших спортсменів… Щоб не викликати негативних емоцій в наших хлопців та дівчат, які боронять Україну. Бо їм точно неприємно бачити якісь спільні фотографії та церемонії нагородження, де присутні українці і представники країн-агресорів», – сказав Перевезенцев.

Він також зазначив, що за його оцінкою, близько 25% українських спортивних федерацій не справляються з роботою на міжнародному рівні.

Нагадаємо, Олексій Перевезенцев прокоментував відсторонення українського скелетоніста Владислава Гераскевича від Олімпійських ігор.

«Це був мужній вчинок Владислава. Повертаючись назад, я думаю, що МОК, можливо, вчинив би по-іншому, якби знали, якими будуть наслідки. Але вони зробили, як вони зробили.

Особисто від себе скажу так. Я допускаю, що МОК і досі вважає, що вчинок Владислава був повністю узгоджений з Національним олімпійським комітетом України. Але ми вже дізналися тоді, коли це стало публічним, це не узгоджувалось, не проговорювалось ні з ким з НОК», – зазначив Перевезенцев.