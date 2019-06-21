Драфт НБА-2019 виграв третій після Дюранта і Девіса. Найкращий з європейців - грузин



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Мрія Зайона Вільямсона збулася - він потрапив в НБА під першим номером CNN

Цей драфт для баскетболістів зі Старого Світу найневдаліший за останніх сім років

У Barclays Center у Брукліні цієї ночі стартував драфт Національної баскетбольної асоціації. У першому раунді клуби свій вибір вже зробили. 30 найкращих молодих гравців знають, кому належатимуть у сезоні-2019/2020.

Дива не сталося. Під першим номером «Нью-Орлеан Пеліканс» обрав головного фаворита, 19-річного форварда клубу NCAA «Дюк Блю Девілз» Зайона Вільямсона. Серед студентів Зайон провів лише сезон і спричинив своїм дебютом фурор. Він став третім першокурсником в історії після Кевіна Дюранта і Ентоні Девіса, який одночасно набрав 500 очок, зробив 50 перехоплень і 50 блок-шотів в одному сезоні NCAA. Середня результативність Вільямсона склала 22,6 очка в 33-х проведених поєдинках.

Першим неамериканцем під третім номером «Нью-Йорк Нікс» обрав канадського одноклубника Зайона за «Дюком» Ровена Барретта. Найвище обраний представник іншого континенту - японець Руї Гачімура, якого «Вашингтон Візардс» взяли дев'ятим. Щоправда, на олівець скаутам Руї потрапив як гравець клубу NCAA «Ґонзаґа Бульдоґс».

З баскетболістів, які досі виступали за межами США, «Детройт Пістонс» під 15-м номером обрали ґвінейського форварда Секу Думбую, котрий виступав за французький «Лімож». Серед європейців найвищий номер драфту має 19-річний грузинський центровий Ґоґа Бітадзе, котрий виступав за сербський «Меґа Баскет». Його обрали 18-м.

Таким чином, цей драфт є для європейських гравців найневдалішим, починаючи з 2012 року, коли лише під 20-м номером «Денвер Наґґетс» взяли француза Евана Фурньє.

Перший ранд драфту НБА-2019

1. Зайон Вільямсон, форвард («Нью-Орлеан Пеліканс»)

2. Джа Морант, оборонець («Мемфіс Ґріззліс»)

3. Ровен Барретт, оборонець («Нью-Йорк Нікс»)

4. Д'Андре Гантер, форвард («Атланта Гокс»)

5. Даріус Ґарленд, оборонець («Клівленд Кавальєрс»)

6. Джаррет Калвер, оборонець («Міннесота Тімбервулвз»)

7. Кобі Вайт, оборонець («Чикаґо Буллз»)

8. Джекссон Гейс, центровий («Нью-Орлеан Пеліканс»)

9. Руї Гачімура, форвард («Вашингтон Візардс»)

10. Кем Реддіш, форвард («Атланта Гокс»)

11. Кемерон Джонсон, форвард («Фінікс Санз»)

12. Пі-Джей Вашинґтон, форвард («Шарлотт Горнетс»)

13. Тайлер Герро, оборонець («Маямі Гіт»)

14. Ромео Ленґфорд, форвард («Бостон Селтікс»)

15. Секу Думбуя, форвард («Детройт Пістонс»)

16. Чума Океке, форвард («Орландо Меджік»)

17. Нікейл Александр-Волкер, оборонець («Нью-Орлеан Пеліканс»)

18. Ґоґа Бітадзе, центровий («Індіана Пейсерс»)

19. Лука Саманіч, форвард («Сан-Антоніо Спьорс»)

20. Матісс Тайбулл, форвард («Філадельфія 76»)

21. Брендон Кларк, форвард («Оклагома Сіті Тандер»)

22. Ґрант Вільямс, форвард («Бостон Селтікс»)

23. Даріус Базлі, форвард («Мемфіс Ґріззліс»)

24. Тайрон Жером, оборонець («Фінікс Санз»)

25. Нассір Латтл, форвард («Портленд Блейзерс»)

26. Ділан Віндлер, форвард («Клівленд Кавальєрс»)

27. Мфінду Кабанґеле, центровий («Бруклін Нетс»)

28. Джордан Пул, оборонець («Ґолден Стейт Ворріорз»)

29. Келдон Джонсон, форвард («Сан-Антоніо Спьорс»)

30. Кевін Портер («Клівленд Кавальєрс»)

Другий раунд драфту НБА розпочнеться найближчим часом.

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