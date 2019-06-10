Два фінали на прощання. Українські вільники здобули на Євро з боротьби п'ять медалей (відео)



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Олександр Євсеєнко показав у Понтеведрі яскраву боротьбу і увінчав її сріблом unitedworldwrestling.org

Олександр Євсеєнко та Юрій Ідзинський дійшли до фіналу, але там поступилися

У Понтеведрі (Іспанія) завершився чемпіонат Європи з трьох видів боротьби серед юніорів. Останніми медалі розіграли представники вільного стилю. Збірна України попрощалася з континентальною першістю двома фінальними сутичками. Загалом на рахунку українських вільників чотири медалі: до двох бронз першого змагального дня додалися ще два срібла і одне третє місце.

Першим на килим у фінальній сутичці з вірменським борцем Храчією Марґаряном вийшов у ваговій категорії до 61 кг Олександр Євсеєнко. Чемпіонат Сашко розпочав яскравою сутичкою з молдованином Леонідом Колесником. Завершилася ця шалена боротьба з незвичним для сучасної боротьби результатом 23:13 на користь українця. Цей каскад результативних прийомів треба бачити!

Після того Олександр достроково, 10:0, переміг македонця Давіда Мішева, а в півфіналі у ще одному неймовірно напруженому поєдинку зборов 10:9 Ґамзатґаджі Халідова, який представляє Угорщину.

Ось лишень на фінальну сутичку проти Марґаряна Євсеєнка не вистачило - 0:11. Однак срібло можна назвати для нашого борця успіхом.

Також срібним призером став представник найважчої категорії - до 125 кг - Юрій Ідзинський. На шляху до фіналу Юрій достроково переміг спершу Василя Хвістані з Грузії (10:0), а потім білоруса Микиту Горгуна (11:0). Ось лишень у фіналі росіянину Сайпудіну Маґомедову Іздинський поступився - 2:4.

А бронзу у заключний змагальний день Україні приніс Демид Караченко (до 86 кг). Він у півфіналі поступився майбутньому чемпіонові, грузинові Маріані Майсурадзе, а в сутичці за третє місце впорався з молдованином Іваном Недяльком.

Нагадаємо, що раніше українські греко-римляни здобули на Євро в Понтеведрі одну, а майстрині жіночої боротьби - сім медалей.