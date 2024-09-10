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Два спортсмени з Конго зникли у Франції після Паралімпіади

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Два спортсмени з Конго зникли у Франції після Паралімпіади
Муамбако виступав у класі спортсменів із порушенням зору

Нганга та Муамбако були прапороносцями команди Конго на відкритті Паралімпіади в Парижі

Два конголезькі спортсмени Мірей Нганга та Еммануель Грейс Муамбако не повернулися до розташування збірної після Паралімпійських ігор у Парижі. За фактом їхнього зникнення почалося розслідування, органи не виключають спланованої втечі спортсменів.

Як повідомляє Le Parisien, минулими вихідними глава конголезької паралімпійської делегації повідомив поліції, що минуло два дні з того часу, як він отримав звістки про зникнення двох спортсменів і одного супроводжуючого – зникли Мірей Нганга, яка виступає у штовханні ядра і метанні списа, а також бігун Еммануель Грейс Муамбако та його гід.

Нганга та Муамбако були прапороносцями команди Конго на відкритті Паралімпіади в Парижі. Нганга пересувається на інвалідному візку, на Іграх вона виступала у класі F-56 для осіб із поразкою опорно-рухового апарату. Муамбако виступав у класі спортсменів із порушенням зору.

У Парижі розпочалося розслідування у зв'язку із зникненням атлетів збірної Конго. При цьому не виключається версія із добровільною втечею.

Нагадаємо, за 11 змагальних днів у столиці Франції наші паралімпійці завоювали 82 медалі: 22 золоті, 28 срібних та 32 бронзові. Це дозволило українській команді посісти сьоме місце в медальному заліку і стати п'ятою за кількістю здобутих нагород.

Теги: Африка паралімпійські ігри

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