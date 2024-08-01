Україна завершила виступи на Олімпіаді-2024 з тенісу

Людмила та Надія Кіченки повторили сіоє найкраще Олімпійське досягнення – вийшли у чвертьфінал

Сестри Кіченок поступилися іспанкам Крістіні Буксі та Сарі Соррібес Тормо

Українські тенісистки сестри Надія та Людмила Кіченок зазнали поразки у чвертьфінальному матчі Олімпійських ігор-2024 у Парижі. Вони вилетіли в 1/4 фіналу. Про це повідомляє Федерація тенісу України.

Сестри Кіченок сьогодні, 1 серпня, провели поєдинок 1/4 фіналу парних тенісних змагань Олімпійських ігор-2024 у Парижі. У чвертьфінальному матчі спортсменки програли представницям Іспанії Сарі Соррібес-Тормо та Крістіні Букса у трьох сетах.

Людмила та Надія Кіченки повторили своє найкраще Олімпійське досягнення – вийшли у чвертьфінал.

У боротьбі за півфінал вони поступилися восьмим сіяним іспанкам Крістіні Буксі та Сарі Соррібес Тормо – 3:6; 6:2; 10:12.

Таким чином, Україна закінчила виступи в тенісі без медалей.

Перший сет тривав лише 42 хв. Протягом партії іспанський тандем двічі виходив уперед із брейком, однак українки швидко повертали матч під свій контроль. Проте за рахунку 4:3 іспанки таки дотиснули сестер: 6:3 у першій партії.

Кіченок розпочали другий сет із брейку і змогли зберегти таку перевагу до кінця другого сету, завершивши його з рахунком 6:2. Сестри також відіграли два брейкпойнти, не віддавши жодного гейму на власній подачі.

Долю матчу вирішив тай-брейк до десяти очок в останньому третьому сеті.

Українки вели в рахунку 7:3, проте програли шість розіграшів поспіль, діставшись матчболів на користь суперниць. Українки відіграли три матчпойнти, проте іспанки дотисли український дует: 12:10 за підсумками тай-брейку.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що дзюдоїстка Литвиненко покидає Олімпіаду через дискваліфікацію.