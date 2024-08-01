Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Україна завершила виступи на Олімпіаді-2024 з тенісу

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Україна завершила виступи на Олімпіаді-2024 з тенісу
Людмила та Надія Кіченки повторили сіоє найкраще Олімпійське досягнення – вийшли у чвертьфінал
фото: Федерація Тенісу України

Сестри Кіченок поступилися іспанкам Крістіні Буксі та Сарі Соррібес Тормо

Українські тенісистки сестри Надія та Людмила Кіченок зазнали поразки у чвертьфінальному матчі Олімпійських ігор-2024 у Парижі. Вони вилетіли в 1/4 фіналу. Про це повідомляє Федерація тенісу України.

Сестри Кіченок сьогодні, 1 серпня, провели поєдинок 1/4 фіналу парних тенісних змагань Олімпійських ігор-2024 у Парижі. У чвертьфінальному матчі спортсменки програли представницям Іспанії Сарі Соррібес-Тормо та Крістіні Букса у трьох сетах.

Людмила та Надія Кіченки повторили своє найкраще Олімпійське досягнення – вийшли у чвертьфінал.

У боротьбі за півфінал вони поступилися восьмим сіяним іспанкам Крістіні Буксі та Сарі Соррібес Тормо – 3:6; 6:2; 10:12.

Таким чином, Україна закінчила виступи в тенісі без медалей.

Перший сет тривав лише 42 хв. Протягом партії іспанський тандем двічі виходив уперед із брейком, однак українки швидко повертали матч під свій контроль. Проте за рахунку 4:3 іспанки таки дотиснули сестер: 6:3 у першій партії.

Кіченок розпочали другий сет із брейку і змогли зберегти таку перевагу до кінця другого сету, завершивши його з рахунком 6:2. Сестри також відіграли два брейкпойнти, не віддавши жодного гейму на власній подачі.

Долю матчу вирішив тай-брейк до десяти очок в останньому третьому сеті.

Українки вели в рахунку 7:3, проте програли шість розіграшів поспіль, діставшись матчболів на користь суперниць. Українки відіграли три матчпойнти, проте іспанки дотисли український дует: 12:10 за підсумками тай-брейку.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що дзюдоїстка Литвиненко покидає Олімпіаду через дискваліфікацію.

Теги: теніс Олімпіада

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Свою єдина перемогу у Парижі Єлизавета здобула в 1/8 фіналу у поєдинку з косоваркою Лоріаною Кукою
Дзюдоїстка Литвиненко покидає Олімпіаду через дискваліфікацію
Сьогодні, 18:16
Українська команда підходила до Олімпіади з золотом чемпіонату Європи-2024
Українські гімнасти виступили у фіналі Олімпіади: результат змагань
29 липня, 21:43
На сцені показали драг-квін-пародію на картину Леонардо да Вінчі «Таємна вечеря»
Перші дні Олімпіади-2024. Головні скандали та сенсації (фото, відео)
29 липня, 10:12
В 1/16 фіналу Олімпіади українка зіграє проти переможниці матчу Клари Бюрель та Катерини Синякової
Олімпіада-2024: Ще одна українка пробилася в друге коло тенісного турніру
28 липня, 18:59
Анна Письменська та Вікторія Кесарь разом завоювали бронзову нагороду в синхронних стрибках на Чемпіонаті Європи-2019 у Києві
Україна виступила у першому фіналі Олімпіади: результат змагань
27 липня, 12:55
Фехтувальниця Ольга Харлан поділилася емоціями після приїзду в Париж
Українські спортсмени присвятять свій виступ на Олімпіаді жертвам війни
25 липня, 22:20
26 липня у Парижі стартують Олімпійські ігри
Через терни – у Париж. Неймовірні історії українців, які під час війни здобули олімпійські ліцензії олімпіада
25 липня, 13:30
Ярослава Магучіх, яка здобула «бронзу» у 2021 році за стрибки у висоту, представлятиме Україну на Олімпіаді
Стало відомо, хто з українських спортсменів-медалістів виступатиме на Олімпіаді
23 липня, 19:25
Олімпійські ігри в Парижі відбудуться з 26 липня по 11 серпня 2024 року
Стало відомо, скільки українських спортсменів поїдуть на Олімпіаду в Парижі
9 липня, 16:47

Новини

Дзюдоїст, який раніше представляв Україну, виграв «золото» Олімпіади для Азербайджану
Дзюдоїст, який раніше представляв Україну, виграв «золото» Олімпіади для Азербайджану
Україна завершила виступи на Олімпіаді-2024 з тенісу
Україна завершила виступи на Олімпіаді-2024 з тенісу
Скандал на Олімпійських Іграх: у боксі виступає алжирка, яка провалила гендерний тест
Скандал на Олімпійських Іграх: у боксі виступає алжирка, яка провалила гендерний тест
Дзюдоїстка Литвиненко покидає Олімпіаду через дискваліфікацію
Дзюдоїстка Литвиненко покидає Олімпіаду через дискваліфікацію
Олімпійська чемпіонка Подкопаєва заявила, що українських гімнастів засудили у Парижі
Олімпійська чемпіонка Подкопаєва заявила, що українських гімнастів засудили у Парижі
Олімпіада-2024. Плавець Бухов першим з українців подолав кваліфікацію
Олімпіада-2024. Плавець Бухов першим з українців подолав кваліфікацію

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
48K
«НАТО грається з вогнем». Український дипломат попередив західних партнерів
36K
1 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
35K
Медовий Спас: привітання у прозі, віршах та листівках
27K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 серпня: ситуація на фронті
14K
Медовий спас 2024: коли святкуємо Маковія, традиції, прикмети та заборони
13K
DeepState: Росіяни окупували ще один населений пункт на Донеччині

Новини

Окупація села на Донеччині, перемога «Динамо» у Лізі чемпіонів: головне за ніч
Сьогодні, 06:35
ВАКС зобов’язав НАБУ перевірити причетність Кудрицького до виведення з «Укренерго» 716 млн грн
Вчора, 17:50
Як українські митці підкорили британців у Лондоні
Вчора, 16:59
Залужний відвідав концерт у Лондоні (фото)
Вчора, 14:24
Масована атака на Київ, пожежа в Курській області: головне за ніч
Вчора, 07:00
США міркують над санкціями проти Венесуели через результати виборів
30 липня, 11:13

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua