Дзюдоїст Хаммо оцінив рівень конкуренції у своїй ваговій категорії в Україні та світі

В Україні у вазі понад 100 кг є два лідери – Яків Хаммо та Євгеній Балєвський

Досвідчений українець зазначив, хто є його головним суперником

Дворазовий бронзовий призер Чемпіонату світу з дзюдо Яків Хаммо в інтерв'ю «Главкому» розповів про особливості виступів у ваговій категорії понад 100 кг.

Ви виступаєте у доволі непростій ваговій категорії – понад 100 кг. На вашу думку, що є ключем до успіху: техніка та арсенал кидків, габарити чи фізична форма?

Я взагалі не вважаю, що в нашій категорії все вирішують габарити. Можна бути дуже великим і сильним, але якщо ти повільно думаєш і технічно обмежений, то на високому рівні цього буде недостатньо.

Для мене насамперед вирішують техніка, швидкість мислення, реакція і вміння за секунду прочитати ситуацію та прийняти правильне рішення. Фізична форма, звичайно, теж важлива, але дзюдо – це не просто боротьба кілограмів. Це техніка, тактика і голова.

Хто для вас є найбільшим конкурентом у цій ваговій категорії?

У +100 кг зараз дуже сильна конкуренція, і я б не виділяв одну конкретну людину. На топ-рівні практично кожен спортсмен може створити проблеми, і в кожного свій стиль.

Є суперники, з якими боротися зручніше, є незручніші. Але я завжди більше концентруюся на собі. Якщо я добре готовий фізично, технічно і тактично, то можу боротися з будь-ким.

Чи допомагає вам те, що у вас є конкуренція в українській команді з боку Євгенія Балєвського?

Так, конкуренція завжди допомагає, якщо правильно до неї ставитися. Коли поруч є сильна людина у твоїй категорії, ти не можеш розслабитися. Це змушує постійно доводити свій рівень, працювати над собою і ставати сильнішим.

На татамі спорт є спортом – кожен із нас хоче перемагати й представляти країну. Але за межами татамі ми з Женею хороші товариші. Але сильний конкурент поруч тільки підштовхує тебе розвиватися.

Нагадаємо, що Яків Хаммо розповів, з яким настроєм підходить до Чемпіонату світу 2026 з дзюдо.