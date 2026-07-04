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Крюгер обіграла українку Снігур і стала суперницею Костюк в 1/8 фіналу Вімблдону

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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Крюгер обіграла українку Снігур і стала суперницею Костюк в 1/8 фіналу Вімблдону
Дарія Снігур показала на Вімблдоні 2026 найкращий результат у кар'єрі
фото: WTA

Дарія Снігур програла Ешлін Крюгер і вибула з Вімблдону

Українка Дарія Снігур завершила виступи на Вімблдоні 2026. Про це повідомляє «Главком».

Снігур програла у матчі третього кола американці Ешлін Крюгер – 3:6, 2:6. Для Дарії прохід у третє коло Вімблдону 2026 став найкращим результат у кар'єрі.

У першому сеті тенісистки розпочали з обміну геймами – однак за рахунку 3:3 суперниця Снігур виграла три гейми поспіль – 6:3. У другій партії Крюгер забрала два перші гейми, після чого в наступному виграла українка. Однак американка завершила на свою користь три гейми та подавала на матч. Снігур вдалося відіграти один гейм, але у наступному вона поступилася.

Вімблдон 2026. Жінки. Третій раунд

  • Дарія Снігур (Україна) – Ешлін Крюгер (США) 3:6, 2:6

Таким чином, в одиночній сітці Вімблдону залишилася лише одна українка – Марта Костюк. А її наступною суперницею стане саме Крюгер, ця гра запланована на понеділок, 6 липня.

Нагадаємо, Марта Костюк перемогла американку Емму Наварро в матчі третього раунду на Вімблдоні 2026. Зауважимо, що до цього суперниці чотири рази грали між собою і американка виграла усі чотири зустрічі.

Українка потужно розпочала матч і забрала перший сет – 6:2. У другій партії точилась рівна боротьба, але програвши свою подачу за рахунку 4:4, Костюк віддала згодом і сет. На початку вирішальної партії Марта зробила брейк і повела 3:0. Згодом Костюк взяла ще одну подачу американки і довела справу до перемоги – 6:1.

Обігравши Наварро, Костюк вперше в кар'єрі дісталася другого тижня на трав'яному мейджорі і вперше гратиме в четвертому раунді Вімблдону.

Теги: теніс Вімблдон Марта Костюк

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