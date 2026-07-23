Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Переможниця юніорського «Ролан Гаррос» офіційно відмовилася від російського громадянства

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Переможниця юніорського «Ролан Гаррос» офіційно відмовилася від російського громадянства
Октябрьова у червні цього року виграла юніорський «Ролан Гаррос»

У світовому рейтингу WTA Аліса Октябрьова посідає 406 місце

17-річна російська тенісистка Аліса Октябрьова отримала громадянство Чехії. Про це повідомляє «Главком».

Октябрьова народилася у Москві, але з двох років вона проживала у Чехії

«Аліса проживає в Чехії з двох років, вона відвідує наш клуб з дитинства, почала займатися в тенісній школі в чотири роки, де навчалася тенісу і поступово розвивалася до нинішнього рівня. Тому ми всіляко підтримували її і допомагали їй у отриманні чеського громадянства, що було логічним кроком у її житті», – у червні розповідав порталу Tenisovy Svet Мирослав Малий, директор клубу «Спарта», який представляє Октябрьова.

Октябрьова у червні цього року виграла юніорський «Ролан Гаррос». У світовому рейтингу WTA вона посідає 406 місце.

Як повідомлялося, жіноча збірна України з тенісу зіграє у чвертьфіналі Кубка Біллі Джин Кінг проти команди Бельгії.

У разі перемоги Україна може зустрітися у півфіналі проти чинних чемпіонок – збірної Італії.

Усі пари чвертьфіналу Кубка Біллі Джин Кінг:

  • Італія – Китай
  • Україна – Бельгія
  • Казахстан – Іспанія
  • Чехія – Велика Британія

Матчі фінальної стадії Кубка Біллі Джин Кінг відбудуться 22-27 вересня у китайському Шеньчжені.

Теги: громадянство теніс

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Олена Остапенко є дочкою українського футболіста Євгенія Остапенка
Тенісистка українського походження незвично попрощалася з останнім турніром перед Вімблдоном
28 червня, 10:41
Юлія Стародубцева зачохлила ракетку на трав'яному мейджорі
Стародубцева вилетіла від безпрапорної тенісистки на старті Вімблдона
30 червня, 19:54
Марта Костюк розгромила першу опонентку
Костюк розгромила аргентинку з українським корінням у першому колі Вімблдона
30 червня, 21:25
Жиліна отримала від Федерації фігурного катання на ковзанах Росії відкріплення для виступу за Азербайджан.
Перспективна фігуристка відмовилася від громадянства Росії
2 липня, 15:36
Прихильниця Путіна росіянка Андрєєва зазнала сенсаційної поразки на Вімблдоні
Російські тенісисти гучно провалилися на Вімблдоні
6 липня, 10:19
Зустріч між Костюк та Носковою відбудеться на Центральному корті Всеанглійського клубу лаун-тенісу і крокету
Костюк – Носкова. Прогноз і анонс на півфінальну гру Вімблдону Реклама
9 липня, 10:31
Усунення Федерації тенісу Росії від членства в World Tennis залишається в силі
World Tennis залишив чинним відсторонення Федерації тенісу Росії
10 липня, 12:22
Дарія Снігур переможно розпочала виступити у столиці Чехії
Снігур з важкої перемоги стартувала на турнірі у Празі
20 липня, 15:12
Олександра Олійникова продовжить боротьбу на німецькій землі
Олійникова стартувала на тенісному турнірі в Гамбурзі з непростої перемоги
21 липня, 21:57

Новини

«Не можу сказати, що команда боїться суперника». Тренер ЛНЗ – про матчі з «Гентом» в Лізі конференцій
«Не можу сказати, що команда боїться суперника». Тренер ЛНЗ – про матчі з «Гентом» в Лізі конференцій
Головний тренер «Полісся» оцінив шанси пройти «Копенгаген» в Лізі конференцій
Головний тренер «Полісся» оцінив шанси пройти «Копенгаген» в Лізі конференцій
Видатній японській тенісистці загрожує в'язниця за шахрайство: деталі гучного скандалу
Видатній японській тенісистці загрожує в'язниця за шахрайство: деталі гучного скандалу
Провідний український волейбольний клуб змінить назву і прописку
Провідний український волейбольний клуб змінить назву і прописку
Переможниця юніорського «Ролан Гаррос» офіційно відмовилася від російського громадянства
Переможниця юніорського «Ролан Гаррос» офіційно відмовилася від російського громадянства
«Полісся» – «Копенгаген». Прогноз і анонс на матч кваліфікації Ліги конференцій
«Полісся» – «Копенгаген». Прогноз і анонс на матч кваліфікації Ліги конференцій

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
357K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 липня: ситуація на фронті
144K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 липня 2026
111K
Київ залишають топдипломати Нідерландів та Канади: що сталося
96K
Яким Федоров був у студентські роки: архівне фото
83K
Зеленський залишає Федорова? Офіс президента шукає рішення
76K
20-річна українка з Міноборони домоглася заміни данських снарядів

Новини

У Познані відкривається нове Консульство України: Сибіга розповів деталі
Вчора, 20:55
The Times: звільнений Федоров може готуватися до виборів президента
21 липня, 20:10
RND: Бундесвер мобілізує 10 тисяч громадян до територіальної оборони
20 липня, 19:05
За місяць до звільнення екскерівник «Лісів України» отримав рекордну премію (документ)
20 липня, 13:52
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
17 липня, 09:02
Сенат США готовий схвалити санкції проти РФ, але залишається одна перепона
17 липня, 06:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua