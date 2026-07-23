Переможниця юніорського «Ролан Гаррос» офіційно відмовилася від російського громадянства
У світовому рейтингу WTA Аліса Октябрьова посідає 406 місце
17-річна російська тенісистка Аліса Октябрьова отримала громадянство Чехії. Про це повідомляє «Главком».
Октябрьова народилася у Москві, але з двох років вона проживала у Чехії
«Аліса проживає в Чехії з двох років, вона відвідує наш клуб з дитинства, почала займатися в тенісній школі в чотири роки, де навчалася тенісу і поступово розвивалася до нинішнього рівня. Тому ми всіляко підтримували її і допомагали їй у отриманні чеського громадянства, що було логічним кроком у її житті», – у червні розповідав порталу Tenisovy Svet Мирослав Малий, директор клубу «Спарта», який представляє Октябрьова.
Октябрьова у червні цього року виграла юніорський «Ролан Гаррос». У світовому рейтингу WTA вона посідає 406 місце.
Як повідомлялося, жіноча збірна України з тенісу зіграє у чвертьфіналі Кубка Біллі Джин Кінг проти команди Бельгії.
У разі перемоги Україна може зустрітися у півфіналі проти чинних чемпіонок – збірної Італії.
Усі пари чвертьфіналу Кубка Біллі Джин Кінг:
- Італія – Китай
- Україна – Бельгія
- Казахстан – Іспанія
- Чехія – Велика Британія
Матчі фінальної стадії Кубка Біллі Джин Кінг відбудуться 22-27 вересня у китайському Шеньчжені.
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