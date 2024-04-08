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Президентка Молдови організувала турне по країні: яка мета зустрічей з громадянами

Катерина Іванова
glavcom.ua
Президентка Молдови організувала турне по країні: яка мета зустрічей з громадянами
Разом із Санду у відрядження країною поїхали також представники уряду
фото: Facebook / Maia Sandu

Мая Санду пропонує провести одночасно з президентськими виборами референдум щодо вступу в ЄС

Президентка Молдови Мая Санду та члени уряду вихідними здійснили серію поїздок для спілкування з громадянами, закликаючи людей взяти участь у майбутньому референдумі щодо вступу країни у Євросоюз. Про це повідомляє Newsmaker.

Мая Санду у неділю їздила на спілкування з місцевими мешканцями у передмістя Кишинева Бачой. 

«Я сказала людям, що нам потрібна ясність, і саме тому важливо ухвалити на осінньому референдумі тверде рішення про європейське майбутнє країни. Ми не маємо права упустити цю можливість, ми не маємо права чекати і вагатися – ми маємо діяти зараз, задля майбутнього наших дітей і батьків», – сказала Санду. 

Прем’єр Дорін Речан 7 квітня був у Каушанах, де також спілкувався з людьми і роздавав матеріали з інформацією про референдум. 

«Радий, що люди підтримують ініціативу президентки Санду провести референдум, на якому ми чітко скахемо, що євроінтеграція нашої країни – це шлях, який ми обрали», – розповів Речан. 

Спікер парламенту Ігор Гросу з партії Санду 6 квітня їздив у місто Хинчешти, спілкуватися з мешканцями і роздавати інформаційні матеріали. За його словами, більшість людей, з якими він спілкувався на площі, підтримують референдум і хочуть майбутнього у ЄС.   

Нагадаємо, президентка Молдови Майя Санду зустрілася зі спеціальним представником США з відновлення економіки України Пенні Прітцкер. Сторони обговорили роль Кишинева у допомозі Києву. 

До слова, Зеленський обговорив з президенткою Молдови ситуацію в Придністров'ї. Зазначається, що глави держав обговорили нещодавні події в Придністровському регіоні Молдови, спроби Росії дестабілізувати там ситуацію та дієві інструменти протистояння впливу країни-агресора.

«Дякую за ваші слова підтримки. Ми абсолютно на вашому боці. Ми підтримуємо вас і ваших людей», – наголосив Зеленський.

Окрему увагу під час переговорів президенти приділили функціонуванню транспортних коридорів для експорту української продукції територією Молдови.

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Теги: референдум партії євроінтеграція місто Майя Санду Ігор Гросу

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