Стали відомі потенційні суперники «Полісся» і ЛНЗ у кваліфікації Ліги конференцій
Матчі другого раунду кваліфікації Ліги конференцій відбудуться 23 і 30 липня
Сьогодні, 17 червня, у швейцарському Ньоні пройде жеребкування другого раунду кваліфікації Ліги конференцій сезону 2026/27. Про це повідомляє «Главком».
Жеребкування розпочнеться о 15:00 за київським часом.
У другому раунді кваліфікації Ліги конференцій розпочнуть боротьбу українські клуби ЛНЗ та «Полісся». Вони будуть несіяними і отримають суперників із числа сіяних.
Потенційні суперники ЛНЗ
- «Гент» (Бельгія)
- ФКСБ (Румунія)
- «Ноа» (Вірменія)
- ГКС «Катовіце» (Польща)
- «Тобол» (Казахстан)
Потенційні суперники «Полісся»
- «Копенгаген» (Данія)
- ХІК (Фінляндія)
- «Зрінськи» (Боснія і Герцеговина)
- Переможець пари «Карнарвон Таун» (Уельс) – «Левадія» (Естонія)
- ХБ «Торсгавн» (Фарерські острови)
Матчі другого раунду кваліфікації Ліги конференцій відбудуться 23 і 30 липня.
Нагадаємо, румунський клуб «Університатя» (Клуж) став суперником київського «Динамо» у першому раунді кваліфікації Ліги Європи.
Коментарі — 0