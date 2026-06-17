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Стали відомі потенційні суперники «Полісся» і ЛНЗ у кваліфікації Ліги конференцій

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Стали відомі потенційні суперники «Полісся» і ЛНЗ у кваліфікації Ліги конференцій
ЛНЗ та «Полісся» сьогодні, 17 червня, дізнаються своїх суперників
фото: ЛНЗ

Матчі другого раунду кваліфікації Ліги конференцій відбудуться 23 і 30 липня

Сьогодні, 17 червня, у швейцарському Ньоні пройде жеребкування другого раунду кваліфікації Ліги конференцій сезону 2026/27. Про це повідомляє «Главком».

Жеребкування розпочнеться о 15:00 за київським часом.

У другому раунді кваліфікації Ліги конференцій розпочнуть боротьбу українські клуби ЛНЗ та «Полісся». Вони будуть несіяними і отримають суперників із числа сіяних.

Потенційні суперники ЛНЗ

  • «Гент» (Бельгія)
  • ФКСБ (Румунія)
  • «Ноа» (Вірменія)
  • ГКС «Катовіце» (Польща)
  • «Тобол» (Казахстан)

Потенційні суперники «Полісся»

  • «Копенгаген» (Данія)
  • ХІК (Фінляндія)
  • «Зрінськи» (Боснія і Герцеговина)
  • Переможець пари «Карнарвон Таун» (Уельс) – «Левадія» (Естонія)
  • ХБ «Торсгавн» (Фарерські острови)

Матчі другого раунду кваліфікації Ліги конференцій відбудуться 23 і 30 липня.

Нагадаємо, румунський клуб «Університатя» (Клуж) став суперником київського «Динамо» у першому раунді кваліфікації Ліги Європи.

Теги: ФК «Полісся» НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга конференцій

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