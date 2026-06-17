Стали відомі потенційні суперники «Полісся» і ЛНЗ у кваліфікації Ліги конференцій

ЛНЗ та «Полісся» сьогодні, 17 червня, дізнаються своїх суперників

Матчі другого раунду кваліфікації Ліги конференцій відбудуться 23 і 30 липня

Сьогодні, 17 червня, у швейцарському Ньоні пройде жеребкування другого раунду кваліфікації Ліги конференцій сезону 2026/27. Про це повідомляє «Главком».

Жеребкування розпочнеться о 15:00 за київським часом.

У другому раунді кваліфікації Ліги конференцій розпочнуть боротьбу українські клуби ЛНЗ та «Полісся». Вони будуть несіяними і отримають суперників із числа сіяних.

Потенційні суперники ЛНЗ

«Гент» (Бельгія)

ФКСБ (Румунія)

«Ноа» (Вірменія)

ГКС «Катовіце» (Польща)

«Тобол» (Казахстан)

Потенційні суперники «Полісся»

«Копенгаген» (Данія)

ХІК (Фінляндія)

«Зрінськи» (Боснія і Герцеговина)

Переможець пари «Карнарвон Таун» (Уельс) – «Левадія» (Естонія)

ХБ «Торсгавн» (Фарерські острови)

Матчі другого раунду кваліфікації Ліги конференцій відбудуться 23 і 30 липня.

Нагадаємо, румунський клуб «Університатя» (Клуж) став суперником київського «Динамо» у першому раунді кваліфікації Ліги Європи.