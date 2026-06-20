Алжир подав скаргу до ФІФА на суддівство: чи очікують Мессі санкції?

Ліонель Мессі в матчі проти Алжиру відзначився хет-триком, але міг заробити і червону картку

Ліонель Мессі, ну думку алжирців, мав отримати покарання за грубий фол

Алжирська федерація футболу вимагає від ФІФА оцінити роботу арбітрів у матчі проти Аргентини, в якому трапились два суперечливі моменти і могли на результат поєдинку (0:3). Про це повідомляє «Главком».

Федерація футболу Алжиру звернулася до ФІФА зі скаргою на суддівство поєдинку проти Аргентини на старті мундіалю. У федерації наголосили на двох епізодах, які, на їхню думку, були проігноровані арбітром Шимоном Марциняком та системою VAR.

Перший момент стався на 32-й хвилині матчу: після одного з єдиноборств Ліонель Мессі наступив шипами на литковий м'яз захисника Аїсси Манді. Алжирський футболіст опинився на газоні, однак арбітр не виніс навіть попередження для капітана аргентинців.

Саме цей епізод викликав найбільше обурення серед алжирської сторони. У скарзі до ФІФА федерація зазначила, що за характером порушення Мессі міг претендувати навіть на пряму червону картку.

Другий суперечливий момент стався на 74-й хвилині. Півзахисник Аргентини Алексіс МакАллістер під час боротьби за м'яч влучив ліктем в обличчя Ібрагіму Мазі. Алжирський футболіст упав на газон, але Марциняк не зафіксував порушення правил, а VAR також не переглядав епізод.

У Федерації футболу Алжиру переконані, що обидва епізоди вплинули на хід матчу та позбавили команду шансів нав'язати боротьбу чинним чемпіонам світу. ФІФА наразі не коментувала звернення алжирської федерації.

Попри скаргу Алжиру, результат матчу залишається чинним. Аргентина набрала три очки та очолила групу J, тоді як алжирці зазнали першої поразки на турнірі.

Наступний матч збірна Алжиру проведе проти Йорданії 23 червня о 6:00. Аргентини зіграє проти Австрії 22 червня, о 20:00 за київським часом.

Нагадаємо, півзахисник збірної Парагваю Мігель Альмірон став першим футболістом, якого вилучили згідно з новим правилом щодо прикритого рота під час конфліктної розмови із суперником.

Інцидент стався у компенсований до першого тайму час матчу другого туру групи D між Парагваєм та Туреччиною. Півзахисник збірної Парагваю Мігель Альмірон під час словесної перепалки із захисником Туреччини Мертом Мюльдюром прикрив рот рукою, після чого суперник звернув увагу арбітра на цей епізод.

Головний арбітр зустрічі Іван Бартон із Сальвадору отримав сигнал від VAR на перегляд цього епізоду, і після перевірки оголосив про вилучення 32-річного футболіста.