Мессі перевершив досягнення Марадони на чемпіонатах світу

Капітан «альбіселесте» став співрекордсменом турніру

Нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі випередив знаменитого співвітчизника Дієго Марадону за кількістю результативних передач на чемпіонатах світу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт ФІФА.

У протистоянні з Єгиптом в 1/8 фіналу Чемпіонату світу (ЧС) 2026 ветеран «альбіселесте» оформив гольовий пас на оборонця Ромеро. Тепер в активі Мессі дев'ять асистів у рамках Кубка світу. Натомість Марадона свого часу зупинився на восьми.

Тепер капітан аргентинської збірної на ЧС-2026 став співрекордсменом турніру. Він ділить перше місце за кількістю результативних передач із німцем Фріцом Вальтером. Той оформив дев'ять асистів на двох турнірах (1954, 1958). Мессі же вшосте приїхав на Кубок світу.

На ЧС-2026 аргентинець залишається найкращим бомбардиром турніру. До свого активу він записав вісім м'ячів. Найкращий же асистент – французький півзахисник Майкл Олісе (п'ять результативних передач).

Пари 1/8 фіналу ЧС-2026

Стадія стартувала 4 липня. Першим поєдинком став матч між канадцями та збірною Марокко. Атлаські леви оформили розгромну перемогу (3:0). Закриватимуть цей раунд національні команди Колумбії та Швейцарії 7 липня.

Усі пари 1/8 фіналу Чемпіонату світу 2026:

Парагвай – Франція – 0:1

Канада – Марокко – 0:3

Бразилія – Норвегія – 1:2

Мексика – Англія – 2:3

США – Бельгія – 1:4

Португалія – Іспанія – 0:1

Аргентина – Єгипет – 3:2

Швейцарія – Колумбія

Календар матчів Чемпіонату світу з футболу 2026 року

(початок матчів вказано за київським часом)

До слова, раніше Мессі встановив антирекорд чемпіонатів світу. Він став першим футболістом в історії з двома нереалізованими пенальті впродовж одного турніру. Цьогоріч нападник не забив Австрії та Єгипту.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери відкрили росіянам шлях на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.