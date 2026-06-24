Бомбардири Чемпіонату світу 2026: хто очолює гонку після двох турів

Ліонель Мессі забив три голи в матчі проти Алжиру

Ліонель Мессі вже забив на турнірі 5 голів

Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі забив усі 5 голів своєї команди у перших двох турах Чемпіонату світу 2026 з футболу й очолює список бомбардирів турніру. Про це повідомляє «Главком».

Ліонель забив три м’ячі у ворота Алжиру (3:0) та поклав дубль у матчі проти Австрії (2:0). Загалом у Мессі тепер 18 голів за кар’єру на мундіалях – він є найкращим бомбардиром чемпіонатів світу в історії.

Друге та третє місця ділять Кіліан Мбаппе (Франція) та Ерлінг Холанд (Норвегія), які забили по 4 м’ячі за два поєдинки. Мбаппе та Холанд оформили дублі у ворота Сенегалу та Іраку.

По три голи на ЧС-2026 мають двоє гравців – Деніз Ундав (Німеччина) та Джонатан Девід (Канада). По два голи забили 20 футболістів, серед яких і легендарний Кріштіану Роналду (Португалія).

Матчі третього туру чемпіонату світу 2026 року відбудуться з 24 по 28 червня.

Нагадаємо, після матчів другого туру групового етапу Чемпіонату світу 2026 з футболу до 1/16 фіналу вже вийшли сім збірних: Мексика, США, Німеччина, Аргентина, Франція, Норвегія та Колумбія. Усі ці збірні набрали по 6 очок у своїх групах.

П'ять збірних – Гаїті, Туреччина, Туніс, Йорданія та Панама – втратили шанси на вихід до 1/16 фіналу, програвши стартові дві зустрічі.

Нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду став першим футболістом, який забивав на шести чемпіонатах світу. Легендарний португалець відзначався бодай одним забитим голом на чемпіонатах світу у 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 та 2026 роках.