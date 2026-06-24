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Велич Мессі, повернення Роналду та Viking Row. Підсумки другого туру Чемпіонату світу 2026

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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Велич Мессі, повернення Роналду та Viking Row. Підсумки другого туру Чемпіонату світу 2026
Кріштіану Роналду відзначився історичним дублем в матчі проти Узбекистану
фото: Getty Images

Африканські чаклуни втручаються в перебіг турніру

На Чемпіонаті світу 2026 з футболу завершився другий тур групового етапу. «Главком» пропонує згадати головні події на старті турніру – що найбільше вразило, сподобалось та шокувало.  

Матч туру

Якщо відкинути потужну перемогу США над Австралією (2:0) та камбек німців у поєдинку з Кот-д'Івуар (2:1), то на гру туру цілком заслуговує ефектний розгром, який вчинила збірна Нідерландів у матчі зі Швецією (5:1). Команда Рональда Кумана у найкращих своїх традиціях розірвала захист суперника, а Браян Броббі і Коді Гакпо відзначились дублями. Завдяки цій перемозі «помаранчеві» фактично гарантували собі плейоф, реабілітувавшись за нічию у стартовому поєдинку проти Японії.

Герой туру

Якби не хотілось тут написати про збірну Кюрасао, яка здобула перше історичне очко в історії чемпіонатів світу, зігравши внічию 0:0 з Еквадором, але повноцінним героєм туру все ж потрібно визнати неперевершеного Ліонеля Мессі. У свої майже 39 років аргентинець не перестає дивувати витонченим футболом і штампує на мундіалі рекорд за рекордом. Мессі приніс Аргентині другу перемогу на турнірі, а його гра ще більше заслуговує на повагу, адже виступає він на тлі тяжкої хвороби батьки. Зараз навіть важко собі уявити, що рік тому Мессі вагався – їхати на Чемпіонат світу чи ні.

Ліонель Мессі забиває у ворота Австрії
Ліонель Мессі забиває у ворота Австрії
фото: Getty Images

Невдахи туру

62 удари, нуль голів, нуль очок. Такий підсумок двох матчів збірної Туреччини на Чемпіонаті світу 2026. Поразка у другому турі від Парагваю (0:1) стала фатальною для турків, які грали у більшості майже тайм. Чергове «золоте покоління» Туреччини на чолі з Ардою Гюлером гучно провалилося, а чому так сталося, ніхто логічно пояснити не може. Експерти згадують невезіння, самовпевненість лідерів та хибні рішення головного тренера Вінченцо Монтелли. Наразі усе, що залишилось турецьким зіркам, це вибачатися перед фанатами і спробувати грюкнути дверима в останньому матчі проти США.

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Сенсація туру

Що з Бельгією? В стартовому матчі «червоні дияволи» ледь уникнули поразки від Єгипту (1:1), а у другому турі фактично відскочили з Іраном (0:0). За матч бельгійці завдали 23 удари по воротах – це їхній найбільший показник без забитого гола на чемпіонаті світу з 1994 року. Головний тренер Руді Гарсія визнав марнотратство своїх футболістів, але нічого не сказав про суперника. Між тим іранці, які виступають на мундіалі під тиском, проти Бельгії зіграли дуже якісно і цілком награли на перемогу, якби у більшості дотиснули європейців.

Бельгія сенсаційно втратила очки в матчі проти Ірану
Бельгія сенсаційно втратила очки в матчі проти Ірану
фото: Getty Images

Скандал туру

Не ставтесь легковажно до африканських чаклунів. Відомий шаман з Гани Нана Кваку Бонсам пообіцяв Англії і персонально Гаррі Кейну проблеми у матчі проти своїх співвітчизників і слова свого дотримав. Володіння м'яча 79%, 19 безрезультатних ударів і незрозумілий промах Кейна в кінці поєдинку. Що це, як не африканське закляття. Історія з шаманом, яку роздмухали британські ЗМІ, тепер вочевидь матиме продовження. Наступним суперникам Гани – хорватам слід вже подумати про обереги і протиотруту.

Гаррі Кейн готується до матчу проти Гани
Гаррі Кейн готується до матчу проти Гани
фото: Getty Images

Рекорди туру

Кріштіану Роналду став першим футболістом, який забивав на шести чемпіонатах світу. Легендарний португалець відзначався бодай одним забитим голом на чемпіонатах світу у 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 та 2026 роках. Його перший гол у ворота Узбекистану (5:0) мав не лише історичне значення. Це був швидше скинутий тягар. Роналду розпочав мундіаль, потерпаючи від критики і нищівних порівнянь з Мессі. Тому слова португальця про «повернення» слід розуміти, як відновлення ментального спокою і впевненості у собі та партнерах.

Тренд туру

Звісно слоган No Scotland, No Party і все випите пиво в Бостоні заслуговують на повагу. Але шотландців на цьому турнірі перевершили фанати Норвегії зі своїм флешмобом Viking Row, коли тисячі уболівальників прямо на трибунах і за межами стадіонів сідають рядами та синхронно «веслують» уявними веслами. Одразу після перемоги над Сенегалом (3:2) і потраплянням у плейоф гравці збірної Норвегії відсвяткувала це модним перформансом. На чолі з Ерлінгом Голандом футболісти прямо на полі також почали «веслувати», а ритм барабаном задавав Мартін Едегор. Що ж подивимось, чи далеко запливуть норвежці на цьому турнірі на своєму драккарі.  

Збірна Норвегії святкує вихід у плейоф Чемпіонату світу 2026
Збірна Норвегії святкує вихід у плейоф Чемпіонату світу 2026
фото: Getty Images

Святослав Василик, «Главком»

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Теги: Ліонель Мессі чемпіонат світу ЧС-2026 Кріштіану Роналду НОВИНИ ФУТБОЛУ

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