Аргентина з історичними голами Мессі обіграла Австрію в матчі Чемпіонату світу 2026
На мундіалі тривають матчі другого туру групового етапу
Збірна Аргентини обіграла Австрію (2:0) у матчі другого туру групового етапу Чемпіонату світу 2026 з футболу. Про це повідомляє «Главком».
Матч в Арлінгтоні мав свій історичний підтекст – саме в ньому Ліонель Мессі міг забити свій 17-й гол на мундіалях і вийти на одноосібне перше місце в списку бомбардирів чемпіонатів світу. Вже на 9-й хвилині після перегляду VAR у ворота австрійців призначили пенальті за порушення правил проти Лаутаро Мартінеса – але історичного гола не сталося, Мессі пробив поруч зі стійкою воріт.
Невдача абсолютно не засмутила аргентинця. Щоправда дві його спроби забити заблокував Алаба, але з третього разу Ліонель все ж відзначився. Медіна прострілив із флангу, Альмада пропустив м'яч, і Мессі пробив у протихід голкіперу, ставши найкращим бомбардиром чемпіонатів світу.
Після перерви Австрія додала і могла відігратися після пострілу Забітцера зі штрафного – Еміліано Мартінес у стрибку відбив м'яч. Аргентина відповіла моментом з кутового – Мессі навісив, а Гонсалес не влучив у дальній кут.
У компенсований час аргентинці забили вдруге. Після передачі Мессі Альварес не пробив голкіпера, але м'яч підхопив Ліонель – його перший удар заблокували, а з другої спроби він відправив м'яч у ворота. 2:0 – Аргентина перемогла, набрали шість очок і гарантували собі вихід у плейоф.
Чемпіонат світу 2026. Груповий етап. Група Н. 2-й тур
Аргентина – Австрія 2:0
- Голи: Мессі, 39, 90+5
- На 9-й хвилині Мессі не реалізував пенальті
Нагадаємо, збірні Уругваю та Кабо-Верде розійшлися миром у матчі другого туру групового етапу Чемпіонату світу 2026 в Маямі, зігравши внічию з рахунком 2:2.
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