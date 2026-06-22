Аргентина з історичними голами Мессі обіграла Австрію в матчі Чемпіонату світу 2026

На мундіалі тривають матчі другого туру групового етапу

Збірна Аргентини обіграла Австрію (2:0) у матчі другого туру групового етапу Чемпіонату світу 2026 з футболу. Про це повідомляє «Главком».

Матч в Арлінгтоні мав свій історичний підтекст – саме в ньому Ліонель Мессі міг забити свій 17-й гол на мундіалях і вийти на одноосібне перше місце в списку бомбардирів чемпіонатів світу. Вже на 9-й хвилині після перегляду VAR у ворота австрійців призначили пенальті за порушення правил проти Лаутаро Мартінеса – але історичного гола не сталося, Мессі пробив поруч зі стійкою воріт.

Невдача абсолютно не засмутила аргентинця. Щоправда дві його спроби забити заблокував Алаба, але з третього разу Ліонель все ж відзначився. Медіна прострілив із флангу, Альмада пропустив м'яч, і Мессі пробив у протихід голкіперу, ставши найкращим бомбардиром чемпіонатів світу.

Після перерви Австрія додала і могла відігратися після пострілу Забітцера зі штрафного – Еміліано Мартінес у стрибку відбив м'яч. Аргентина відповіла моментом з кутового – Мессі навісив, а Гонсалес не влучив у дальній кут.

У компенсований час аргентинці забили вдруге. Після передачі Мессі Альварес не пробив голкіпера, але м'яч підхопив Ліонель – його перший удар заблокували, а з другої спроби він відправив м'яч у ворота. 2:0 – Аргентина перемогла, набрали шість очок і гарантували собі вихід у плейоф.

Чемпіонат світу 2026. Груповий етап. Група Н. 2-й тур

Аргентина – Австрія 2:0

Голи : Мессі, 39, 90+5

: Мессі, 39, 90+5 На 9-й хвилині Мессі не реалізував пенальті

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Нагадаємо, збірні Уругваю та Кабо-Верде розійшлися миром у матчі другого туру групового етапу Чемпіонату світу 2026 в Маямі, зігравши внічию з рахунком 2:2.