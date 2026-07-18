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Тренер Аргентини зізнався, як збирається нейтралізувати Ямаля у фіналі мундіалю

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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Тренер Аргентини зізнався, як збирається нейтралізувати Ямаля у фіналі мундіалю
Ліонель Скалоні спілкується з журналістами перед фінальним матчем проти Іспанії
Скріншот

Ліонель Скалоні: Ламін – скарб футболу, який принесе багато радості збірній Іспанії

Головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні розповів, як хотів би нейтралізувати зіркового вінгера збірної Іспанії Ламіна Ямаля у фіналі Чемпіонату світу 2026. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на DAZN.

Аргентинці зіграють проти збірної Іспанії у фіналі Чемпіонату світу 2026. Наставник чинних чемпіонів світу визнав, що наявність у складі суперника такого гравця як Ламін Ямаль не дає йому спокою.

«Було би добре, якби ми могли зачинити Ламіна у його готельному номері! Він грає дуже добре. Ламін – скарб футболу, який принесе багато радості збірній Іспанії. Сподіватимемося, що не цієї неділі», – сказав Скалоні.

На рахунку Ямаля один гол у семи матчах на Чемпіонаті світу 2026. Фінальний матч турніру Аргентина – Іспанія відбудеться у неділю, 19 липня. Стартовий свисток пролунає о 22:00.

Нагадаємо, аналітики визначили фаворита у фіналі Чемпіонату світу 2026 з футболу. У вирішальному матчі мундіалю зіграють чинні чемпіони Європи Іспанія та чинні чемпіони світу Аргентина. За результатами тисяч симуляцій фаворитом із перевагою в майже 20 відсотків вважають саме Іспанію: її шанси на перемогу оцінюють у 59.5%, тоді як Аргентини – у 40.5%.

Збірні Іспанії та Аргентини підходять до фіналу без жодної поразки на Чемпіонаті світу 2026. Іспанці розпочали турнір із нічиєї проти Кабо-Верде (0:0), після чого здобули шість перемог поспіль, тоді як Аргентина виграла всі сім своїх матчів на мундіалі.

Ще до старту чемпіонату світу саме Іспанію аналітики Opta вважали головним фаворитом турніру. Перед турніром чинні чемпіони Європи мали найвищі шанси на титул, тоді як Аргентина посідала четверте місце у рейтингу та поступалася шансами Франції й Англії.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ЧС-2026 Ламін Ямаль

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