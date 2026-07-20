Чвертьфіналіст Чемпіонату світу 2026 несподівано залишився без головного тренера

Сторони вирішили не продовжувати співпрацю після турніру

Руді Гарсія пішов із посади керманича збірної Бельгії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Королівської бельгійської футбольної асоціації.

Контракт французького фахівця з «червоними дияволами» був розрахований до кінця Кубка світу. Новий договір тренеру функціонери не запропонували. Тепер асоціація шукатиме нового керманича національної команди.

Гарсія очолив Бельгію у січні торік. На посаді він дебютував із протистояння зі збірною України (1:3, 3:0) в плейоф за місце в Дивізіоні A Ліги націй. Далі «червоні дияволи» впевнено пройшли кваліфікацію до Чемпіонату світу.

На Мундіалі-2026 збірна Бельгії виграла квартет G, набравши п'ять очок. У першому раунді плейоф підопічні Гарсії вибили Сенегал в овертаймі (3:2), а потім розгромили збірну США (4:1). У чвертьфіналі змагань «червоні дияволи» поступилися майбутнім чемпіонам – Іспанії (1:2).

Вирішальні матчі ЧС-2026

Два поєдинки відбулися у вихідні. Спершу французи розписали фестивальний матч за третє місце з англійськими футболістами. Гору взяли «Три леви» (6:4), а фланговий нападник команди Томаса Тухеля Букайо Сака оформив хет-трик.

Натомість долю титулу вирішив один забитий м'яч. Збірна Аргентини витримала тиск іспанців в основний час. Однак, в овертаймі нападник Ферран Торрес приніс Іспанії другий планетарний трофей в історії.

Матч за третє місце Чемпіонату світу 2026:

Франція – Англія – 4:6

Фінал Чемпіонату світу 2026:

Іспанія – Аргентина – 1:0

Календар матчів Чемпіонату світу з футболу 2026 року

(початок матчів вказано за київським часом)

До слова, ФІФА оцінить чергове розширення Чемпіонату світу. Розгляд питання підтвердив президент організації Джанні Інфантіно. На наступний Кубок світу можуть поїхати 64 національні команди.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери відкрили росіянам шлях на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.