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Аргентина – Швейцарія. Прогноз і анонс на матч 1/4 фіналу Чемпіонату світу 2026

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Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Аргентина – Швейцарія. Прогноз і анонс на матч 1/4 фіналу Чемпіонату світу 2026
Ліонель Мессі оформив вісім голів на турнірі
фото: Getty Images

Чинні чемпіони планети спробують потрапити в півфінал змагань

Завтра, 12 липня 2026 року, збірна Аргентини на арені «Ерроугед Стедіум» в американському Канзас-Сіті протистоятиме національній команді Швейцарії у рамках 1/4 фіналу Чемпіонату світу 2026 року. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч Аргентина – Швейцарія

Переконливим лідером симпатій на 14:40 11 липня стала команда Ліонеля Скалоні, впевнені фахівці GGBET. На потенційну перемогу «альбіселесте» виставлено коефіцієнт 1,71. Натомість на гіпотетичний успіх швейцарців закладено бал 5,82. На нічию за підсумком 90 хвилин запропоновано кеф 3,66. Промовисті цифри підготували на прохід в 1/2 фіналу. Турнірний поступ Аргентини оцінено балом 1,33. На путівку в наступний раунд для підопічних Мурата Якіна виставлено кеф 3,61. Зате на тотал більше 3,0 закладено коефіцієнт 3,52.

Передматчевий стан команд

Аргентинська збірна на груповому етапі оформила три перемоги в трьох турах. Труднощі почали виникати в плейоф. Спершу в 1/16 фіналу хлопці Скалоні лише в овертаймі дотиснули Кабо-Верде (3:2). Голами відзначилися нападник Мессі та оборонець Лісандро Мартінес. Третій м'яч – автогол оборонця острів'ян Боржеса. А в 1/8 фіналу «альбіселесте» здобули вольову перемогу над збірною Єгипту (3:2). Забиті м'ячі до свого активу записали оборонець Ромеро, той же Мессі та хавбек Фернандес.

Швейцарія набрала сім очок у групі, здобувши дві перемоги за однієї нічиєї. У першому раунді плейоф «червоні хрести» переграли збірну Алжиру (2:0). Голи оформили нападники Емболо та Ндоє. Натомість в 1/8 фіналу команда Якіна не змогла визначити переможця з Колумбією ні в основний, ні в додатковий час. А от у серії одинадцятиметрових влучні удари півзахисника Джаки, форвардів Амдуні та Іттена, вінгера Варгаса забезпечили швейцарцям перемогу (0:0, пенальті – 4:3).

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Історія очних зустрічей

Наразі команди зіграли сім поєдинків. Збірна Аргентини жодного разу не програла Швейцарії – п'ять перемог, дві нічиї. Перше побачення відбулося на груповому етапі Мундіалю-1966. Тоді звитягу «альбіселесте» принесли нападник Артіме та півзахисник Онега.

Наступні п'ять матчів суперників були товариськими. Натомість останній на цей момент поєдинок відбувся знову в рамках Кубка світу. Аргентина перемогла збірну Швейцарії (1:0) в 1/8 фіналу ЧС-2014. Під завісу овертайму єдиний гол оформив вінгер Ді Марія. У тому матчі взяли участь нинішні капітани збірних – Мессі та Джака, а також оборонець «червоних хрестів» Родрігес.

Де дивитися матч Аргентина – Швейцарія

У прямому ефірі поєдинок покаже медіасервіс Megogo. Онлайн-відеотрансляція зустрічі має розпочатися о 04:00 за київським часом на каналах «Megogo Футбол 2» та «Megogo Спорт».

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ЧС-2026

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