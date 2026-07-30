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Збірна Франції з футболу представила оновлену емблему

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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Збірна Франції з футболу представила оновлену емблему
Кіліан Мбаппе щойно забив черговий гол на ЧС-2026
фото: Getty Images

«Ле Бле» нещодавно очолив легендарний Зінедін Зідан

Збірна Франції з футболу офіційно презентувала оновлену емблему національної команди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Федерацію футболу Франції.

На логотипі традиційно зображено півня, який є незмінним атрибутом усіх емблем французької збірної з 1907 року. Сам же логотип виконаний на золотистому тлі, а зверху розташовуються дві зірки – на честь перемог збірної Франції на двох чемпіонатах світу (1998 та 2018).

Днями збірну Франції офіційно очолив Зінедін Зідан. Контракт із Зіданом укладено до 2030 року. Він змінив на посаді головного тренера Дідьє Дешама, який працював із національною командою з 2012 року.

На Чемпіонаті світу 2026 Франція зупинилася на стадії півфіналу, зазнавши поразки від Іспанії (0:2). У матчі за третє місце підопічні Дешама поступилися Англії (4:6). Восени збірна Франції виступить у Лізі націй, де зіграє у групі з Туреччиною, Бельгією та Італією.

Нагадаємо, Юргена Клоппа офіційно призначили на посаду головного тренера збірної Німеччини з футболу. Деталі співпраці між спеціалістом та DFB не повідомляються. Помічниками Юргена Клоппа у збірній Німеччині стануть Петер Кравіц, Пепейн Лейндерс та Свен Бендер.

На посаді головного тренера збірної Німеччини Юрген Клопп замінив Юліана Нагельсманна, якого звільнили після вильоту збірної Німеччини з Чемпіонату світу 2026 на стадії 1/16 фіналу. Бундестім не змогла переграти збірну Парагваю (1:1, 3:4 по пенальті).

Для Клоппа робота зі збірною Німеччини стане першим тренерським досвідом на рівні національних команд. Раніше він очолював «Майнц», дортмундську «Боруссію» та «Ліверпуль», з яким став переможцем Ліги чемпіонів. Також для Клоппа це перша тренерська робота за два роки. Після відходу з «Ліверпуля» у 2024 році він працював на посаді глобального спортивного директора концерну «Ред Булл».

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Зінедін Зідан

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