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Федерація футболу Румунії запровадила чорну картку для дитячих турнірів: деталі рішення

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Федерація футболу Румунії запровадила чорну картку для дитячих турнірів: деталі рішення
Після показу чорної картки арбітри попросять тренерів звернутися до глядачів із проханням припинити образи
фото: FRF

Арбітри показуватимуть чорну картку, якщо під час матчу зафіксують знущання та тиск на дітей з боку глядачів

Федерація футболу Румунії (FRF) запровадила чорну картку, яка використовуватиметься на дитячих турнірах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу FRF.

Арбітри показуватимуть чорну картку, якщо під час матчу зафіксують знущання та тиск на дітей із боку присутніх батьків та глядачів.

«FRF демонструє чітке посилання: діти не повинні ставати жертвами амбіцій, тиску або розчарувань дорослих, які сидять на трибунах.

Чорна картка – це візуальний сигнал, за допомогою якого суддя повідомляє про те, що матч зупинено через неналежну поведінку глядачів або батьків.

Образлива поведінка не лише впливає на перебіг матчу, а й може мати прямі наслідки для дітей та всієї команди", – йдеться у заяві.

Після показу чорної картки арбітри попросять тренерів звернутися до вболівальників чи глядачів із проханням припинити образи.

Якщо така поведінка продовжиться, гра буде зупинена на 10 хвилин. Якщо після цього неналежна поведінка вболівальників збережеться, матч буде зупинено.

Нагадаємо, титулований український футбольний тренер Олександр Іванов після початку повномасштабної агресії РФ проти України продовжив професійну діяльність у Росії.

Наразі Іванов працює в структурі санкт-петербурзького «Зеніта».

Протягом багатьох років Іванов був асистентом Мирона Маркевича у «Металісті» та «Дніпрі». У 2015 році він самостійно керував «Дніпром» у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи проти «Аякса», оскільки Маркевич через проблеми зі здоров'ям не міг перебувати на тренерській лаві. У тому розіграші турніру клуб з Дніпра досягнув історичного успіху – став фіналістом.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ

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