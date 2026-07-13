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Очільники МЗС країн ЄС засудили рішення МОК щодо зняття санкцій з Росії

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Очільники МЗС країн ЄС засудили рішення МОК щодо зняття санкцій з Росії
Виконком МОК рекомендував зняти обмеження щодо участі російських спортсменів у міжнародних змаганнях

Кая Каллас зазначила, що рішення МОК збігається з тим, що Росія вбиває рекордну кількість цивільних українців

Очільники МЗС країни Європейського союзу категорично засудили рішення Міжнародного Олімпійського комітету (МОК) повернути російських спортсменів на міжнародні змагання. Як інформує «Главком», про це заявила глава європейської дипломатії Кая Каллас на пресконференції за підсумками зустрічі глав МЗС ЄС.

«Глави МЗС ЄС категорично засудили рішення МОК щодо допуску російських атлетів до міжнародних змагань», – заявила Каллас.

Вона також зазначила, що рішення МОК збігається з тим, що Росія вбиває рекордну кількість цивільних українців.

Нагадаємо, виконком Міжнародного олімпійського комітету (МОК) рекомендував зняти обмеження щодо участі російських спортсменів у міжнародних змаганнях.

«Виконком Міжнародного олімпійського комітету (МОК) тимчасово скасував заборону на діяльність Олімпійського комітету Росії (ОКР), яка діяла з 12 жовтня 2023 року. Рішення було прийнято після ретельного аналізу, проведеного Комісією з правових питань МОК, враховуючи, що ОКР більше не включає до своїх членів жодних регіональних спортивних організацій на територіях, що підпадають під юрисдикцію Національного олімпійського комітету (НОК) України.

Крім того, ОКР підтвердив, що не проводить і не проводитиме жодної діяльності на цих територіях. Виконком МОК продовжуватиме уважно стежити за ситуацією, пов'язаною з будь-якою діяльністю ОКР на цих територіях, і залишає за собою право вживати будь-яких подальших заходів, якщо вважатиме це за необхідне», – йдеться у повідомленні МОК.

Зазначається, що МОК ухвалить рішення щодо використання російського прапора, гімну, кольорів чи будь-яких розпізнавальних символів на Олімпійських іграх у відповідний час.

Теги: Європейський Союз Кая Каллас МОК спорт

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