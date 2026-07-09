Легендарний хокеїст заявив, що очільниця МОК Ковентрі несе відповідальність за загибель українців

Гашек: Ковентрі, очільниця МОК, дозволила масштабну пропаганду російської імперіалістичної війни на всіх змаганнях

Легендарний хокейний голкіпер з Чехії Домінік Гашек прокоментував рішення Міжнародного олімпійського комітету рішення Міжнародного олімпійського комітету (МОК), який тимчасово скасував заборону на діяльність Олімпійського комітету Росії (ОКР). Про це повідомляє «Главком».

«Кірсті Ковентрі, очільниця МОК, дозволила масштабну пропаганду російської імперіалістичної війни на всіх змаганнях. Відтепер ця жінка несе відповідальність за продовження війни та загибель великої кількості українців і росіян. Ставтеся до неї відповідно», – написав Гашек в Х.

Легендарний хокейний голкіпер активно виступає проти участі російських і білоруських спортсменів у міжнародних змаганнях з моменту вторгнення російських військ в Україну.

Гашек – олімпійським чемпіоном 1998 року, дворазовий володар Кубка Стенлі 2002 та 2008 років. Експерти вважають Домініка одним з найкращих воротарів в історії найсильнішої хокейної ліги світу НХЛ.

Нагадаємо, виконком Міжнародного олімпійського комітету (МОК) рекомендував зняти обмеження щодо участі російських спортсменів у міжнародних змаганнях.

«Виконком Міжнародного олімпійського комітету (МОК) тимчасово скасував заборону на діяльність Олімпійського комітету Росії (ОКР), яка діяла з 12 жовтня 2023 року. Рішення було прийнято після ретельного аналізу, проведеного Комісією з правових питань МОК, враховуючи, що ОКР більше не включає до своїх членів жодних регіональних спортивних організацій на територіях, що підпадають під юрисдикцію Національного олімпійського комітету (НОК) України. Крім того, ОКР підтвердив, що не проводить і не проводитиме жодної діяльності на цих територіях. Виконком МОК продовжуватиме уважно стежити за ситуацією, пов'язаною з будь-якою діяльністю ОКР на цих територіях, і залишає за собою право вживати будь-яких подальших заходів, якщо вважатиме це за необхідне», – йдеться у повідомленні МОК.

Зазначається, що МОК ухвалить рішення щодо використання російського прапора, гімну, кольорів чи будь-яких розпізнавальних символів на Олімпійських іграх у відповідний час.