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Пішов з життя тренер екссуперника «Шахтаря» у Лізі чемпіонів

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Пішов з життя тренер екссуперника «Шахтаря» у Лізі чемпіонів
У сезоні 2024/25 «Брест» Руа грав у Лізі чемпіонів проти донецького «Шахтаря»
фото: «Брест»

Руа більше трьох років боровся з раком підшлункової залози

Головний тренер французького футбольного клубу «Брест» Ерік Руа помер у віці 58 років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на L'Equipe.

ЗМІ інформують, що Руа більше трьох років боровся з раком підшлункової залози.

Руа очолив «Брест» у січні 2023 року. У сезоні 2023/24 команда під його керівництвом посіла третє місце у чемпіонаті Франції та вперше у клубній історії здобула право на участь у єврокубках, кваліфікувавшись до Ліги чемпіонів. 

У сезоні 2024/25 «Брест» Руа грав у Лізі чемпіонів проти донецького «Шахтаря». Тоді перемогу здобув український клуб – 2:0

Як футболіст Руа виступав за французькі «Ніццу», «Тулон», «Ліон», «Марсель», «Труа», англійський «Сандерленд» та іспанський Райо «Вальєкано».

З «Марселем» він дійшов до фіналу Кубка УЄФА у сезоні 1998/99.

Нагадаємо, пішов з життя український футболіст В'ячеслав Шарпар.

Найбільше відомий вболівальникам Шарпар своїми виступами за «Ворсклу», «Волинь» та «Металіст». У складі полтавської команди він відзначився пам’ятним голом у ворота лондонського «Арсенала» в матчі Ліги Європи сезону 2018/19. 

З «Металістом» Шарпар здобував бронзу української першості у 2011 році.

Окрім цього, Шарпар грав за «Говерлу», київський «Арсенал», казахстанський «Атирау» та низку інших команд.

У його активі – чемпіонство та перемога в Кубку Молдови разом із «Шерифом», а також титул чемпіона Латвії у складі ФК «Рига».

За молодіжну збірну України (U-21) футболіст провів два матчі. Професійну кар’єру В'ячеслав завершив у 2021 році, виступаючи за «Волинь».

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ смерть

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