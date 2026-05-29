Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Рейтинг американського лідера впав до найнижчого рівня за всю історію

Президент США Дональд Трамп став найнепопулярнішим главою Білого дому за весь період спільних вимірювань громадської думки виданням The Economist та соціологічною компанією YouGov, оскільки його рейтинг схвалення впав до історичного мінімуму, інформує «Главком».

Згідно з результатами опитування, рівень підтримки Трампа становить мінус 24%. За останній тиждень цей показник знизився ще на 1,9 відсоткового пункту.

Наразі діяльність президента схвалюють лише 34% американців. Водночас 58% опитаних заявили, що не підтримують його політику. Ще 6% респондентів не змогли визначитися зі своєю позицією.

графіка: The Economist

Таким чином Дональд Трамп став найнепопулярнішим президентом США з 2009 року, коли The Economist та YouGov розпочали регулярний моніторинг громадської думки щодо діяльності американських президентів.

Аналітики зазначають, що однією з головних причин падіння популярності стала війна з Іраном. Значна частина американців негативно оцінила рішення адміністрації щодо розвитку конфлікту та його наслідків для Сполучених Штатів.

Водночас ще серйознішим фактором стали економічні проблеми. Саме оцінки стану економіки та роботи Білого дому в цій сфері найбільше вплинули на погіршення рейтингів президента.

Соціологи звертають увагу, що хвиля невдоволення політикою Трампа поширилася навіть на штати, які забезпечили йому перемогу під час президентських виборів 2024 року.

Це свідчить про поступове зниження рівня підтримки не лише серед політичних опонентів президента, а й серед частини його традиційного електорату.

За даними опитування, розрив між кількістю громадян, які схвалюють діяльність Трампа, та тими, хто висловлює незадоволення його політикою, став найбільшим за весь час його перебування на посаді.

До слова, угода Дональда Трампа з власною адміністрацією про створення фонду боротьби з розповсюдженням озброєнь для його прибічників стала черговим кроком другого президентського терміну, спрямованим на демонтаж системи стримувань і противаг та захист Білого дому від майбутніх перевірок. Ця домовленість створює безпрецедентні юридичні бар'єри, здатні заблокувати будь-які розслідування з боку Конгресу, майбутніх адміністрацій чи незалежних органів.