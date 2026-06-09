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«Фізично більше не можу набрати». Лівач розповіла про зміну вагової категорії

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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«Фізично більше не можу набрати». Лівач розповіла про зміну вагової категорії
Оксана Лівач: 50 кг – це моя одвічна вагова категорія
фото: UWW

Оксана Лівач: Виснажливих згонок ваги, як у інших дівчат, у мене немає

Триразова чемпіонка Європи з боротьби Оксана Лівач в ексклюзивному інтерв'ю «Главкому» пояснила, чи збирається найближчим часом переходити у більшу вагову категорію.

«Чи збираюсь переходити у більшу вагу? Ні, не збираюсь. Так виходить, що 50 кг – це моя одвічна вагова категорія. Я фізично більше не можу набрати, така вже особливість мого організму.

Чи доводиться зганяти вагу перед змаганнями? Майже ні. Принаймні, таких виснажливих згонок ваги, як у інших дівчат, у мене немає. Ви ж розумієте, що позбавлятися зайвих п’яти, а інколи і десяти кілограмів ваги дуже складно. Це ж потрібно відмовлятися від усього смачного, тренуватися у спеціальних костюмах, щоб добряче пропотіти. Хоча «присушитися» перед змаганням завжди добре. Тіло стає вільнішим, швидшим», – розповіла Лівач.

Нагадаємо, найкращою спортсменкою квітня 2026 року за версією НОК України визнано Оксану Лівач – представницю жіночої боротьби. На чемпіонаті Європи, що проходив у місті Тирана (Албанія), Оксана виборола титул чемпіонки Європи у ваговій категорії до 50 кг. Найкращим тренером квітня визнано Нарека Будагяна – особистого наставника Оксани Лівач.

Збірна України завершила виступи на Чемпіонаті Європи 2026 року з боротьби, що проходив у Тирані, на першому місці медального заліку. На Євро-2026 «синьо-жовті» стали найкращою збірною за кількістю виграних медалей – 11 нагород, шість з яких – золоті. За результатами турніру Україна вперше виграла медальний залік. Досі вище другого місця «синьо-жовті» не підіймалися.

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Теги: Оксана Лівач жіноча боротьба

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