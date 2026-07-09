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Франція – Марокко. Прогноз і анонс на матч 1/4 фіналу Чемпіонату світу 2026

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Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Франція – Марокко. Прогноз і анонс на матч 1/4 фіналу Чемпіонату світу 2026
Кіліан Мбаппе змагається за титул найкращого бомбардира ЧС-2026
фото: Getty Images

Принципові суперники відкриватимуть наступну стадію турніру

Сьогодні, 9 липня 2026 року, збірна Франції на арені «Бостон Стедіум» в американському Фоксборо протистоятиме національній команді Марокко в рамках 1/4 фіналу Чемпіонату світу 2026 року. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч Франція – Марокко

Шанси підопічних Дідьє Дешама на 14:15 9 липня виглядають привабливішими, вважають фахівці GGBET. На потенційний успіх «триколірних» запропоновано коефіцієнт 1,82. Тим часом на ймовірну звитягу марокканців виставлено кеф 3,04. На нічию в основний час закладено бал 4,33. Рівніша ситуація склалася з проходом у півфінал. На путівку в четвірку найкращих для збірної Франції виставлено коефіцієнт 1,20. Зате турнірний поступ «Атлаських левів» оцінено кефом 4,19. Натомість на тотал більше 3,5 запропоновано бал 2,46.

Передматчевий стан команд

Після трьох упевнених перемог на груповому етапі команда Дешама здолала два раунди плейоф. Спершу «триколірні» розгромили збірну Швеції (3:0). Голи до свого активу записали форвард Мбаппе (дубль) та нападник Баркола. Натомість в 1/8 фіналу Франція вибила збірну Парагваю (1:0). Єдиний м'яч із пенальті оформив той же Мбаппе.

Тим часом Марокко фінішувало в групі другим, набравши сім очок. У першому раунді плейоф підопічні Мохамеда Уахбі переграли збірну Нідерландів у серії одинадцятиметрових (1:1, пенальті – 3:2). Голом відзначився центрбек Діоп. Зате в 1/8 фіналу «Атлаські леви» розібралися з Канадою (3:0). Півзахисник Унахі оформив дубль, а нападник Рахімі поставив масну крапку в протистоянні.

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Історія очних зустрічей

Попри міцні зв'язки, зокрема спортивні, команди перетиналися нечасто. На цей момент суперники зіграли шість матчів, п'ять з яких були товариськими. Перший відбувся у лютому 1988 року та завершився перемогою Франції (2:1).

Натомість наразі останній поєдинок мав неабияке турнірне значення. На Мундіалі-2022 команди перетнулися в півфіналі. Тоді перемогу здобули «триколірні» (2:0). Забитими м'ячами відзначилися оборонець Тео Ернандес і форвард Коло Муані.

Де дивитися матч Франція – Марокко

Наживо поєдинок покаже медіасервіс Megogo. Онлайн-відеотрансляція зустрічі має розпочатися о 23:00 за київським часом на каналах «Megogo Футбол 1» та  «Megogo Спорт».

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Теги: ЧС-2026 НОВИНИ ФУТБОЛУ

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