Суперкомп'ютер назвав нового головного фаворита Чемпіонату світу

Імовірність перемоги Кіліана Мбаппе та його партнерів у турнірі за версією Opta – 27,32%

Перед стартом мундіалю суперкомп'ютер вважав головним фаворитом збірну Іспанії

Суперкомп'ютер Opta назвав нового головного фаворита Чемпіонату світу з футболу після поєдинків 1/8 фіналу. Про це повідомляє «Главком».

Кого Opta вважає головним фаворитом мундіалю

Суперкомп'ютер вважає, що збірна Франції є головним фаворитом на перемогу на мундіалі. Імовірність перемоги Кіліана Мбаппе та його партнерів у турнірі за версією Opta – 27,32%. У трійку лідерів також входять команди Іспанії та Аргентини.

Рейтинг фаворитів на перемогу в Чемпіонаті світу за версією Opta

Франція – 27,32% Іспанія – 21,33% Аргентина – 17,28% Англія – 16,48% Норвегія – 6,57% Швейцарія – 3,78% Марокко – 3,66% Бельгія – 3,58%

Перед стартом мундіалю суперкомп'ютер вважав головним фаворитом збірну Іспанії.

Нагадаємо, Марокко обіграло Канаду у матчі плейоф Чемпіонату світу 2026 з футболу.

У другому таймі Хакімі зі стандарту покотив під удар Унаї, який класним ударом поцілив у кут.

За рахунку 0:1 Канада нічого не могла створити біля воріт суперника, який дуже грамотно захищався. Жодного результату не давали і стандарти. А от марокканці скористались черговим шансом. Стрімку контратаку завершив Унаї, який влучно пробив у верхній кут і оформив дубль. Через кілька хвилин Рахімі міг знімати всі питання, але влучив з-за меж штрафного у поперечину.

Нагадаємо, Франція перемогла Парагвай у напруженому матчі 1/8 Чемпіонату світу 2026.

Вирішальний епізод зустрічі стався на 67-й хвилині. Після того, як Дезіре Дуе увірвався до штрафного майданчика, проти нього порушив правила Густаво Гомес. Спочатку арбітр не призначив пенальті, однак після перегляду VAR змінив своє рішення та вказав на одинадцятиметрову позначку. До м'яча підійшов Кіліан Мбаппе, який холоднокровно пробив у правий нижній кут і відкрив рахунок.