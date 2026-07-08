Чемпіонат світу з футболу: де та коли дивитися матчі 1/4 фіналу мундіалю

1/4 фіналу мундіалю візьме старт грою між збірною Франції та командою Марокко

У четвер, 9 липня 2026 року розпочинаються поєдинки 1/4 фіналу Чемпіонат світу з футболу. Про це повідомляє «Главком».

1/4 фіналу мундіалю візьме старт грою між збірною Франції та командою Марокко.

Завершиться стадія 1/4 фіналу 11 липня матчем, у якому національна команда Швейцарії протистоятиме Аргентині.

Де дивитися матчі 1/4 фіналу Чемпіонату світу з футболу 2026 в Україні

Офіційні права на трансляцію матчів Чемпіонату світу 2026 в Україні належать медіасервісу Megogo.

Для перегляду Мундіалю на платформі необхідно оформити одну з платних підписок, що включають спортивний контент. Матчі турніру будуть доступні користувачам пакетів «Спорт» або будь-якої підписки з лінійки «Megopack».

Разом із тим частина поєдинків транслюватиметься безкоштовно на телеканалі «Megogo Спорт», який доступний у цифровому ефірі Т2 та кабельних мережах.

Канал показуватиме один обраний матч кожного ігрового дня протягом усього мундіалю.

Таким чином, українські вболівальники матимуть змогу стежити як за всіма матчами турніру через платформу Megogo, так і за ключовими зустрічами безкоштовно на телеканалі «Megogo Спорт».

Календар матчів 1/4 фіналу Чемпіонату світу з футболу 2026 року

(початок матчів вказано за київським часом)

ЧС-2026, 1/4 фіналу. Попередній розклад матчів 9 липня 23:00 Франція – Марокко 10 липня 22:00 Іспанія – Бельгія 11 липня 00:00 Норвегія – Англія 11 липня 04:00 Аргентина – Швейцарія

Чемпіонат світу проходить у США, Канаді та Мексиці. Турнір, у якому вперше беруть участь 48 команд, завершиться 19 липня.

Cup tree provided by Sofascore

Нагадаємо, Марокко обіграло Канаду у матчі плейоф Чемпіонату світу 2026 з футболу.

У другому таймі Хакімі зі стандарту покотив під удар Унаї, який класним ударом поцілив у кут.

За рахунку 0:1 Канада нічого не могла створити біля воріт суперника, який дуже грамотно захищався. Жодного результату не давали і стандарти. А от марокканці скористались черговим шансом. Стрімку контратаку завершив Унаї, який влучно пробив у верхній кут і оформив дубль. Через кілька хвилин Рахімі міг знімати всі питання, але влучив з-за меж штрафного у поперечину.

Нагадаємо, Франція перемогла Парагвай у напруженому матчі 1/8 Чемпіонату світу 2026.

Вирішальний епізод зустрічі стався на 67-й хвилині. Після того, як Дезіре Дуе увірвався до штрафного майданчика, проти нього порушив правила Густаво Гомес. Спочатку арбітр не призначив пенальті, однак після перегляду VAR змінив своє рішення та вказав на одинадцятиметрову позначку. До м'яча підійшов Кіліан Мбаппе, який холоднокровно пробив у правий нижній кут і відкрив рахунок.