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Тренер Єгипту розніс суддівство в матчі з Аргентиною на Чемпіонаті світу

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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Тренер Єгипту розніс суддівство в матчі з Аргентиною на Чемпіонаті світу
Хоссам Хассан: Більше не дивитимуся чемпіонат світу, тому що в цьому турнірі немає справедливості
Скріншот

Хоссам Хассан: Можливо, вони хотіли залишити чемпіонів світу в турнірі?

Головний тренер збірної Єгипту Хоссам Хассан різко розкритикував суддівство після драматичної поразки від Аргентини (2:3) у матчі 1/8 фіналу Чемпіонату світу 2026. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Athletic.

Аргентина відігралася з рахунку 0:2 та вирвала перемогу наприкінці зустрічі, вийшовши до чвертьфіналу. Водночас єгипетська сторона залишилася незадоволена низкою рішень головного арбітра Франсуа Летексьє. Найбільше обурення викликали два епізоди: скасований другий гол Єгипту після перегляду VAR за нібито фол у розвитку атаки та непризначений пенальті у компенсований час – незадовго до вирішального м'яча Енцо Фернандеса.

На думку Хоссама Хассана, в другому епізоді необхідно було призначити пенальті за фол на Салаху. Тренер також заявив, що результат визначили не лише футбольні події, а організатори начебто були зацікавлені у перемозі чинних чемпіонів світу.

«Ми не побачили ні поваги, ні чесної гри. Один наш гол скасували, ще один епізод із можливим пенальті навіть не переглядали. Здається, на арбітра аргентинці чинили тиск. Можливо, вони хотіли залишити чемпіонів світу в турнірі? Можливо, хотіли, щоб Ліонель Мессі залишався у боротьбі? У футболі інколи є фактори, які виходять за межі самої гри.

Життя несправедливе. Світ несправедливий. Але чому у спорті теж немає справедливості? Я не можу погодитися з таким результатом і тим, як розгорталися події у цьому матчі. Коли повернуся додому, більше не дивитимуся чемпіонат світу, тому що в цьому турнірі немає справедливості. Той, хто складає розклад матчів, ніколи сам не грав у футбол. Не можна призначати футбольний матч на 12:00 дня», – розповів Хассан.  

Попри поразку, збірна Єгипту повторила найкращий результат у своїй історії на чемпіонатах світу. На ЧС-2026 команда вдруге вийшла до 1/8 фіналу мундіалю – вперше це вдалося ще на турнірі 1934 року в Італії.

Нагадаємо, стали відомі всі пари 1/4 фіналу світової першості з футболу, який проходить у США, Канаді та Мексиці.

1/4 фіналу Чемпіонату світу

  • Марокко – Франція
  • Норвегія – Англія
  • Іспанія – Бельгія
  • Аргентина – Швейцарія

Чемпіонат світу проходить у США, Канаді та Мексиці. Турнір, у якому вперше беруть участь 48 команд, завершиться 19 липня.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ЧС-2026

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