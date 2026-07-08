Збірна Хорватії з футболу залишилась без тренера після вильоту з Чемпіонату світу

Златко Даліч спілкується з журналістами після поразки від Португалії

Златко Даліч залишив свою посаду

Хорватський футбольний союз (HNS) офіційно оголосила про відхід Златко Далича з посади головного тренера національної збірної Хорватії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу HNS.

Зазначається, що тренер сам вирішив залишити свою посаду. Даліч очолював команду з жовтня 2017 року. Дебютним для нього був виїзний матч відбору до Чемпіонату світу 2018 проти України (перемога 2:0 у Києві).

Під керівництвом Даліча збірна Хорватії дійшла до фіналу Чемпіонату світу 2018 року та завоювала бронзові нагороди мундіалю 2022 року. На Чемпіонаті світу 2026 хорвати вилетіли в 1/16 фіналу від Португалії.

Сумарно на чолі збірної Хорватії Далич провів 111 матчів, у яких здобув 57 перемог, 26 разів зіграв унічию та зазнав 28 поразок.

«Головний тренере, дякуємо Вам за все – за перемоги, досягнення, вихід у кваліфікацію, медалі, згуртованість, повагу та Вашу незмінну відданість боротьбі за Хорватію як на полі, так і поза ним. Результати свідчать про Ваші тренерські чесноти. Повага, яку Ви заслужили серед гравців, персоналу та суперників, багато про що говорить про Вас як про людину», – йдеться в офіційній заяві союзу.

Нагадаємо, стали відомі всі пари 1/4 фіналу світової першості з футболу, який проходить у США, Канаді та Мексиці.

1/4 фіналу Чемпіонату світу

Марокко – Франція

Норвегія – Англія

Іспанія – Бельгія

Аргентина – Швейцарія

Чемпіонат світу проходить у США, Канаді та Мексиці. Турнір, у якому вперше беруть участь 48 команд, завершиться 19 липня.