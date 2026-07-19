Франція та Англія визначили бронзового призера Чемпіонату світу 2026

Одна з команд занадто пізно ввімкнулася в матч

Матч, який вважався не особливо цікавим, став однією з окрас цьогорічного мундіалю

Англія перемогла Францію в одному з найшаленіших матчів Чемпіонату світу 2026 з футболу, ставши бронзовим призером турніру. Про це повідомляє «Главком»

Хід матчу

Матч за третє місце подарував уболівальникам справжню гольову перестрілку, в якій команди не шкодували сил, атакувавши практично без пауз, а інтрига зберігалася до самого фінального свистка.

Англія шокувала суперника вже на старті зустрічі. На третій хвилині Деклан Райс потужним ударом відкрив рахунок після швидкого перехоплення, а згодом Езрі Конса подвоїв перевагу, вигравши повітря після подачі зі стандарту. Французи намагалися відповісти і створювали моменти біля воріт Діна Гендерсона, але англійський голкіпер діяв бездоганно.

Натомість команда Томаса Тухеля безжально карала за помилки в обороні. Спершу Букайо Сака мав скасований гол через офсайд, а на 37-й хвилині він все ж забив свій перший гол у матчі після стрімкої контратаки. Уже в компенсований до першого тайму час Сака оформив дубль, скориставшись розкішною передачею Еберечі Езе, і відправив Францію на перерву з майже безнадійними 0:4.

Після відпочинку Дідьє Дешам кинув у бій одразу чотирьох свіжих футболістів, і гра французів миттєво змінилася. Всього три хвилини другого тайму знадобилося Кіліану Мбаппе, щоб скоротити відставання завдяки швидкій контрататаці. А ще за шість хвили він асистував Бредлі Барколя, який переграв Гендерсона у виході віч-на-віч.

Франція повністю заволоділа ініціативою і постійно тиснула на ворота англійців, але Гендерсон неодноразово рятував свою команду після ударів Дембеле, Упамекано та Олісе. Але на 66-й хвилині Мбаппе все ж оформив дубль, вкотре розігравши ефектну комбінацію з Олісе, і скоротив рахунок до мінімуму.

Здавалося, що французи ось-ось зрівняють рахунок, бо спершу Мбаппе міг оформити хет-трик, а Олісе не вистачило лічених сантиметрів до влучання в дев'ятку. До того ж Англія дедалі більше притискалася до власних воріт, а матч з Аргентиною показав, чим це може закінчитися. Проте команда Тухеля вирішила скористатися класичною формулою про те, що найкращий захист – це напад, тому забила п'ятий м'яч завдяки Букайо Сака, який беззаперечно став головним героєм матчу для «Трьох левів».

Далі команди обмінялися забитими м'ячами: Усман Дембеле зробив рахунок 4:5, однак майже відразу Джуд Беллінгем у контратаці поставив крапку, відправивши м'яч у порожні ворота

Англійцям вдалося втримати перевагу у два м'ячі, тож вони лишили без нагород збірну, якій прогнозували чемпіонство, завдяки чудовій результативності в нападі.

Чемпіонат світу 2026. Матч за третє місце

Франція – Англія 4:6 (0:4)

Голи: Мбаппе (48, 66), Барколя (54), Дембеле (90+6) – Райс (3), Конса (18), Сака (37, 45+1, 87), Беллінгем (90+8)

Нагадаємо, що Аргентина була здивована захисною грою Англії у півфіналі Чемпіонату світу.