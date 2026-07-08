Інфантіно прокоментував скандал у матчі Єгипет – Аргентина

Джанні Інфантіно: Я не виявив доказів того, що команда VAR намагалася віддати перевагу одній стороні

Джанні Інфантіно: Незгода ніколи не повинна автоматично ставати доказом змови

Президент ФІФА Джанні Інфантіно прокоментував суддівський скандал у матчі 1/8 фіналу Чемпіонату світу Єгипет – Аргентина (2:3), зокрема, незарахований гол єгипетської збірної. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережу Х.

Один із суперечливих моментів у матчі стався у другому таймі за рахунку 1:0 на користь Єгипту. Після перехоплення м'яча поблизу власного штрафного майданчика єгиптяни провів стрімку контратаку, яку завершив Мостафа Зіко після сольного проходу Хайссема Хассана.

Після взяття воріт у гру втрутився відеоасистент арбітра (VAR), який порадив головному судді Франсуа Летексьє переглянути початок атаки на предмет можливого порушення правил. Французький арбітр дійшов висновку, що єгиптяни із фолом відібрали м'яч у захисника Аргентини Лісандро Мартінеса на старті комбінації. У підсумку Летексьє скасував гол Зіко та призначив штрафний удар на користь аргентинців.

«Перш ніж щось сказати, дозвольте мені дещо прояснити. Я десятиліттями працюю у футболі, багато років співпрацював із суддями, брав участь у змаганнях та вивчав правила гри. Коли рішення викликає стільки суперечок у всьому світі, мій обов'язок – точно зрозуміти, що сталося. Саме тому я переглянув цей епізод понад десять разів.

Я поставив на паузу кожен ракурс, прослухав запис розмови VAR, доступний суддям, подивився кожен повтор із різних камер. Не тому, що в цьому брала участь Аргентина. Не тому, що в цьому брав участь Єгипет. Тому що футбол заслуговує на факти, а не думки. Уважно вивчивши інциденти, я особисто не виявив доказів того, що команда VAR навмисно намагалася віддати перевагу одній стороні перед іншою.

Люди мають повне право ставити питання щодо рішень. Люди мають повне право не погоджуватися. Та незгода ніколи не повинна автоматично ставати доказом змови. Я розумію, чому єгипетські вболівальники розчаровані. Я розумію, чому аргентинські вболівальники вважають, що судді ухвалили правильні рішення.

Якщо наш суддівський відділ вважає, що необхідні покращення, ми вивчатимемо кожен інцидент так само, як і після кожного великого матчу. Саме так футбол продовжує вдосконалюватися», – розповів Інфантіно.

Нагадаємо, головний тренер збірної Єгипту Хоссам Хассан різко розкритикував суддівство після драматичної поразки від Аргентини (2:3) у матчі 1/8 фіналу Чемпіонату світу 2026.

Аргентина відігралася з рахунку 0:2 та вирвала перемогу наприкінці зустрічі, вийшовши до чвертьфіналу. Водночас єгипетська сторона залишилася незадоволена низкою рішень головного арбітра Летексьє. Найбільше обурення викликали два епізоди: скасований другий гол Єгипту після перегляду VAR за нібито фол у розвитку атаки та непризначений пенальті у компенсований час – незадовго до вирішального м'яча Енцо Фернандеса.